Добыча нефти в США за неделю по 14 января сохранилась на уровне 11,7 млн баррелей в день
«Нефть России», 20.01.22, Москва, 19:43 Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 14 января, осталась на уровне предшествовавшей недели в 11,7 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,75 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные добычи управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в ноябре составила 11,56 миллиона баррелей в сутки, в декабре - 11,58 миллиона.
Минэнерго США 11 января понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 11,8 миллиона баррелей в сутки, а на 2023 год ожидает добычу на уровне 12,41 миллиона баррелей в день. Добыча нефти в стране в 2021 году составила в среднем 11,16 миллиона баррелей в сутки.
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