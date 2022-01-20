Добыча нефти в США за неделю по 14 января сохранилась на уровне 11,7 млн баррелей в день

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 14 января, осталась на уровне предшествовавшей недели в 11,7 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.



В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,75 миллиона баррелей в сутки.



Точные данные добычи управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в ноябре составила 11,56 миллиона баррелей в сутки, в декабре - 11,58 ​миллиона.



Минэнерго США 11 января понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 11,8 миллиона баррелей в сутки, а на 2023 год ожидает добычу на уровне 12,41 миллиона баррелей в день. Добыча нефти в стране в 2021 году составила в среднем 11,16 миллиона баррелей в сутки.

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