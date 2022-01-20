Росатом обсудил с представителями ОАЭ строительство станций малой мощности

Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев рассказал об обсуждении возможности сотрудничать с ОАЭ в этом направлении



Росатом обсудил с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сотрудничество по атомным станциям малой мощности (АСММ). Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, выступая в ходе Дня АСММ (атомных станций малой мощности) на полях Всемирной выставки Экспо-2020.



"Сегодня с нашими друзьями и партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов <...> мы обсуждали, в том числе, и возможность сотрудничать в этом направлении, в создании малых мощностей", - сказал глава атомной отрасли России.

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