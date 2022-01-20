Индексы Мосбиржи и РТС выросли в пределах 2,5%

Российский рынок акций вторые торги подряд завершает ростом в рамках коррекции в надежде на разрядку вокруг России и Украины после встречи в пятницу госсекретаря США и главы МИД России. Индекс МосБиржи превысил 3500 пунктов во главе с раллировавшими бумагами Сбербанка.



По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 2,3%, до 3516,02 пункта. Утром индекс поднимался в район 3540 пунктов. Индекс РТС вырос на 2,5%, до 1450,59 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 7,7%.



Доллар подорожал на 18 копеек до 76,36 рубля.



Подорожали акции Сбербанка (+7,7% и +6% "префы"), "Московской биржи" (+5,7%), расписки TCS Group (+5,6%), бумаги ПАО "Полюс" (+5,1%), "АЛРОСА" (+4,2%), Polymetal (+3,9%), ВТБ (+2,9%), "Северстали" (+2,7%), "Норникеля" (+2,7%), "Яндекса" (+2,5%), "Роснефти" (+2,4%), "Аэрофлота" (+2%), "Газпром нефти" (+2%), "НОВАТЭКа" (+2%), АФК "Система" (+1,9%), "МТС" (+1,8%), "НЛМК" (+1,3%), UC Rusal (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +1,2% "префы"), "РусГидро" (+1%), "ММК" (+0,6%), "Магнита" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%).



Сбербанк сообщил о планах в период 2022-2025 годов приобрести на рынке свои акции на сумму до 50 млрд руб. для долгосрочной программы мотивации.



Подешевели расписки OZON (-1,4%), акции "Татнефти" (-0,7%).



Госдеп США в среду сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен 21 января проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве, где продолжит дипломатические дискуссии и призовет к деэскалации с Украиной.



Президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции, что Россия в ситуации с кризисом вокруг Украины вряд ли стремится к полномасштабной войне, но хочет проверить Запад на прочность. Также Байден сообщил, что Украине едва ли удастся в ближайшее время присоединиться к НАТО, поскольку для этого нужно выполнить ряд условий. "Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно", - заявил президент.



Российский МИД обвинил Запад в подготовке провокаций военного характера против Украины.



Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, российский рынок акций в четверг продолжил выкупать предыдущие продажи, однако активность покупателей сократилась. Геополитический риск никуда не делся, но драйвер на время потерял актуальность. Тем не менее, нет никакой уверенности в том, что распродажи на рынках завершены - текущий рост носит характер технического отскока и пока не выглядит уверенным.



По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций в четверг сохранил повышенную волатильность с широкой амплитудой, в итоге сумев развить отскок, начавшийся накануне. Поступающие новости с геополитического фронта пока не дают ясности. Президент США Байден в очередной раз выступил с санкционными угрозами в адрес Москвы, в то же время инвесторы ожидают пятничных переговоров в Женеве между главой МИД РФ Лавровым и госсекретарем США Блинкеном.



Цены на нефть потеряли уверенный импульс роста, однако остаются выше $88 за баррель Brent. Общерыночный фон при этом несколько улучшился по сравнению с предыдущим днем. Народный Банк Китая принял решение о снижении базовой кредитной ставки с 3,80% до 3,70%. Недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице в США продолжило рост - вероятно, сказывается волна распространения "омикрон"-штамма коронавируса.



Помимо женевских переговоров в пятницу участники торгов обратят внимание на выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард и министра финансов США Джанет Йеллен. Индекс МосБиржи 21 января будет формироваться в пределах 3430-3550 пунктов, считает эксперт.



Индексы акций в США накануне снизились на 1-1,2%, несмотря на позитивное начало сессии на фоне локального сокращения доходностей американских гособлигаций. Так, в ходе сессии в среду процентная ставка 10-летних долговых обязательств американского казначейства опускалась до 1,826% годовых.



В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 3,4%) на фоне снижения ставок ЦБ Китая и свежей порции статистических данных из Японии, консолидируется Европа после утреннего роста (индекс FTSE просел на 0,3%, CAC 40 и DAX подросли на 0,1-0,5%), но растут Штаты (индексы прибавляют 1,1-1,8%).



Объем японского экспорта в декабре 2021 года увеличился на 17,5% в годовом выражении (до 7,881 трлн иен или $68,87 млрд) при прогнозах роста на 16%. Темпы роста экспорта, однако, замедлились по сравнению с ноябрем, когда они составили 20,5%.



Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) понизил базовые процентные ставки по кредитам (loan prime rate, LPR) сроком на один год и пять лет. Годовая LPR уменьшена по итогам второго месяца подряд - до 3,7% годовых с 3,8%. В декабре эта ставка была понижена впервые за 20 месяцев. Ставка по пятилетним кредитам в четверг опущена до 4,6% с 4,65%, сообщил НБК.



В США число новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило 286 тысяч, тогда как эксперты ожидали 225 тысяч. Индекс деловой активности Филадельфии в январе вырос до 23,2 пункта, при прогнозах роста до 19 пунктов с декабрьских 15,4 пункта.



Цены нефти вечером в четверг вернулись к росту и находятся вблизи 7-летних максимумов на фоне повышения Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза глобального спроса на 2022 год.



К 18:50 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на 0,4%, до $88,77 за баррель (+1,1% в среду), февральские фьючерсы на WTI дорожали на 0,7%, до стоит $87,55 за баррель (+1,8% накануне). Срок действия февральских контрактов на WTI истекает с завершением сессии в четверг.



МЭА в среду повысило прогноз роста глобального спроса на нефть на 2022 год на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 3,3 млн б/с. В 2021 году спрос в мире, по оценкам агентства, увеличился на 5,5 млн б/с - это на 200 тыс. б/с больше, чем прогнозировалось ранее. По расчетам аналитиков, в 2021 году спрос на нефть составит 96,4 млн б/с, а в 2022 году - 99,7 млн б/с.



Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали увеличение запасов нефти в США на 1,404 млн баррелей на прошлой неделе после снижения на 1,077 млн баррелей неделей ранее.



Официальные данные Минэнерго США вышли уже после закрытия основных торгов на "Мосбирже". Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 515 тысяч баррелей (ожидалось снижение на 1,75 млн), запасы бензина выросли на 5,87 млн баррелей (ожидался рост на 2,6 млн), резервы дистиллятов сократились на 1,43 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,3 млн).



Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подорожали акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (+14,4%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (+12,5%), "Белона" (+6,3%), ПАО "Инград" (+3,7%), расписки VK (+3,7%), акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (+3,6%).



Подешевели бумаги OR Group (-5,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-5,8%), ПАО "Мультисистема" (-5,1%), ПАО "СПБ биржа" (-3,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-2,5%), "Детского мира" (-2,1%), "Квадры" (-2,1%).



Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 217,17 млрд рублей (из них 73,83 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 36,66 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 13,48 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

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