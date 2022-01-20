Референдум по изменению Конституции Белоруссии назначен на 27 февраля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны на 27 февраля 2022 года, сообщили в пресс-службе главы государства.



Указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Белоруссия?". Выносимые на референдум изменения и дополнения Конституции прилагаются к указу.



Решение, принятое на референдуме, вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.



Центризбирком готов к проведению референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию, заявил председатель ЦИК Игорь Карпенко.



"Завтра у нас должно состояться заседание ЦИК. Готовы методические рекомендации, подготовлены все информационные материалы, необходимые для проведения заседания", - сказал Карпенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566477/