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Референдум по изменению Конституции Белоруссии назначен на 27 февраля

Анонсы
«Нефть России», 20.01.22, Москва, 19:57    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны на 27 февраля 2022 года, сообщили в пресс-службе главы государства.
 
Указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Белоруссия?". Выносимые на референдум изменения и дополнения Конституции прилагаются к указу.
 
Решение, принятое на референдуме, вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
 
Центризбирком готов к проведению референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию, заявил председатель ЦИК Игорь Карпенко.
 
"Завтра у нас должно состояться заседание ЦИК. Готовы методические рекомендации, подготовлены все информационные материалы, необходимые для проведения заседания", - сказал Карпенко, которого цитирует госагентство БелТА.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566477/
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Референдум по изменению Конституции Белоруссии назначен на 27 февраля

«Нефть России», 20.01.22, Москва, 19:57   Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны на 27 февраля 2022 года, сообщили в пресс-службе главы государства.
 
Указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Белоруссия?". Выносимые на референдум изменения и дополнения Конституции прилагаются к указу.
 
Решение, принятое на референдуме, вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
 
Центризбирком готов к проведению референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию, заявил председатель ЦИК Игорь Карпенко.
 
"Завтра у нас должно состояться заседание ЦИК. Готовы методические рекомендации, подготовлены все информационные материалы, необходимые для проведения заседания", - сказал Карпенко, которого цитирует госагентство БелТА.
 


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