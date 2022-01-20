Евро подорожал на 25 копеек, доллар - на 21 копейку

К вечеру четверга рубль продолжал дешеветь к бивалюютной корзине на "Московской бирже" в ожидании переговоров глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.



К 19:00 доллар дорожал на 21,25 копейки, до 76,39 рубля. Евро дорожал на 25 копеек, до 86,7 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 22,9 копейки - до 81,03 рубля.



Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного растерял темпы роста и продолжает более умеренно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах перед переговорами Лаврова и Блинкена, которые должны состояться в пятницу, 21 декабря, в Женеве. Министры иностранных дел обеих стран обсудят российские предложения по гарантиям безопасности.



"Предстоит предметное обсуждение внесенных Россией 15 декабря 2021 года проектов фундаментальных документов - договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и НАТО", - сообщила представитель МИД Мария Захарова.



Блинкен сказал, что рассчитывает на встрече с Лавровым проверить, есть ли возможность для дипломатического решения проблем с Россией. "Завтра, когда я встречусь со своим коллегой, будет возможность увидеть, есть ли все еще возможность дипломатического решения. Это зависит от президента Путина, ему решать", - сказал госсекретарь журналистам в Берлине.



Кремль не исключает нового телефонного разговора между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом после получения письменного ответа на предложения о гарантиях безопасности, между тем сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



На прошлой неделе состоялась серия переговоров на тему безопасности. Это двусторонние переговоры Россия и США - в Женеве (9-10 января), Россия и НАТО - в Брюсселе (12 января), по линии ОБСЕ - в Вене (13 января).



Москва с декабря требует от НАТО и Вашингтона юридически закрепленных гарантий безопасности в Европе, главные требования сводятся к нерасширению НАТО, отказу принять в альянс Украину и Грузию и возвращению НАТО вместе с вооружениями к границам 1997 года.



Представители США и НАТО говорят, что вопросы о расширении альянса могут решать только его участники и страны-заявители, третьих сторон это не касается.



Президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции в среду вечером, что Россия в ситуации с кризисом вокруг Украины вряд ли стремится к полномасштабной войне, но хочет проверить Запад на прочность. Также Байден сообщил, что Украине едва ли удастся в ближайшее время присоединиться к НАТО, поскольку для этого нужно выполнить ряд условий. "Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно", - заявил президент.



Байден также пригрозил, что Россия столкнется с катастрофическими последствиями для ее экономики в случае вторжения на Украину, подчеркнув, что руководство РФ "никогда не сталкивалось с такими санкциями, которые США пообещали ввести".



В среду доходность десятилетних обязательств американского казначейства поднималась до 1,9% годовых, однако к закрытию рынка опустилась до 1,869%. В четверг она составляет 1,855%. Несмотря на некоторое снижение, доходности госбумаг находятся на максимумах с февраля 2020 года, что обусловлено растущими ожиданиями более быстрого, чем предполагалось ранее, ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС).



Сохранение высоких доходностей US Treasuries поддерживает доллар: чем выше ставки, тем более привлекательна для покупателей американская валюта.



Федрезерв, как ожидается, поднимет базовую процентную ставку уже в марте и повысит ее минимум три раза в 2022 году. Некоторые эксперты полагают, что подъем ставки в марте может составить более 25 базисных пунктов, отмечает Trading Economics.



Очередное заседание ФРС пройдет 25-26 января, и рынок ждет "ястребиных" комментариев от руководителей ЦБ.



Цены на нефть немного повышаются в четверг, оставаясь вблизи семилетних максимумов сразу после выхода официальных данных об изменении запасов топлива в США по итогам прошлой недели. К 19:01 Brent дорожала в Лондоне на 0,21% - до $88,63 за баррель, WTI дорожала в Нью-Йорке на 0,52% - до $86,25 за баррель. Срок действия февральских контрактов на WTI истекает с завершением сессии в четверг.



Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 515 тыс. баррелей - до 413,81 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,75 млн баррелей.



Обнародованные в среду данные Американского института нефти (API) показали увеличение запасов на 1,404 млн баррелей на прошлой неделе после снижения на 1,077 млн баррелей неделей ранее.



По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) Банк России опустил официальный курс доллара на 21 января на 42,89 копейки, до 76,4408 рубля, и уменьшил курс евро на 31,03 копейки, до 86,8215 рубля.



Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 5,18 копейки по отношению к среде и составил 76,5079 рубля за доллар. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 повысился на 1,82 копейки и составил 76,5238 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 82,835 млн, из которых $735,622 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 347,213 млн - на сделки с расчетами "завтра".



Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 2,7 копейки, до 86,8187 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, увеличился к 19:00 на 16,65 копейки и составил 86,8712 рубля за евро. Объем торгов евро к этому моменту составил 613,635 млн евро, из которых 174,186 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 439,449 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".



Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного подросли в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 8,52% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 8,69% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 2 б.п. - до 9,04% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 18 б.п. - до 9,82% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 11 б.п. - до 9,88% годовых.

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