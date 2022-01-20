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В ЦБ заявили, что наличным деньгам в ближайшие годы ничего не грозит

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 20.01.22, Москва, 20:07    По словам зампреда Банка России Михаила Алексеева, сохраняется спрос не только на банкноты, но и на монеты
 
Спрос на наличные деньги среди населения в ближайшие годы сохранится. Такое прогноз дал заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев в ходе встречи клуба экономической и деловой журналистики и базовой кафедры Банка России НИУ ВШЭ.
 
"Отомрут ли наличные? Нет, я думаю, что в ближайшие годы нет, ничего им не грозит", - сказал Алексеев.
 
По словам зампреда, сохраняется спрос не только на банкноты, но и на монеты. "Все-таки монеты востребованы, и значительное количество населения нашей страны говорит о том, что эта монета нужна", - сказал он.
 
Также зампред не исключил возможности, что регулятор активизирует выпуск банкнот низких номиналов, например, 10 рублей. "Может быть, мы даже активизируем выпуск банкнот низких номиналов, 10 рублей, скажем. Потому что эти банкноты в баночку не положишь, и они активно обращаются", - пояснил он.
 

Пластиковые деньги
 
Банк России не стал переходить с бумажных банкнот на пластиковые из-за возможных негативных последствий для экологии при использовании пластика, сообщил Алексеев.
 
В 2016 году бывший первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский заявлял, что ЦБ РФ не исключает возможности введения пластиковых банкнот в денежное обращение. Однако позднее Алексеев говорил, что Банк России не планирует выпускать пластиковые банкноты.
 
"Если вы обратили внимание, мы же не стали переходить на пластиковые деньги, как в той же Великобритании это сделано. Почему? Потому что пластик плохо разлагается в земле и вообще несет определенный ущерб окружающей среде. Мы продолжаем изготавливать бумажные деньги", - сказал Алексеев.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566480/
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В ЦБ заявили, что наличным деньгам в ближайшие годы ничего не грозит

«Нефть России», 20.01.22, Москва, 20:07   По словам зампреда Банка России Михаила Алексеева, сохраняется спрос не только на банкноты, но и на монеты
 
Спрос на наличные деньги среди населения в ближайшие годы сохранится. Такое прогноз дал заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев в ходе встречи клуба экономической и деловой журналистики и базовой кафедры Банка России НИУ ВШЭ.
 
"Отомрут ли наличные? Нет, я думаю, что в ближайшие годы нет, ничего им не грозит", - сказал Алексеев.
 
По словам зампреда, сохраняется спрос не только на банкноты, но и на монеты. "Все-таки монеты востребованы, и значительное количество населения нашей страны говорит о том, что эта монета нужна", - сказал он.
 
Также зампред не исключил возможности, что регулятор активизирует выпуск банкнот низких номиналов, например, 10 рублей. "Может быть, мы даже активизируем выпуск банкнот низких номиналов, 10 рублей, скажем. Потому что эти банкноты в баночку не положишь, и они активно обращаются", - пояснил он.
 

Пластиковые деньги
 
Банк России не стал переходить с бумажных банкнот на пластиковые из-за возможных негативных последствий для экологии при использовании пластика, сообщил Алексеев.
 
В 2016 году бывший первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский заявлял, что ЦБ РФ не исключает возможности введения пластиковых банкнот в денежное обращение. Однако позднее Алексеев говорил, что Банк России не планирует выпускать пластиковые банкноты.
 
"Если вы обратили внимание, мы же не стали переходить на пластиковые деньги, как в той же Великобритании это сделано. Почему? Потому что пластик плохо разлагается в земле и вообще несет определенный ущерб окружающей среде. Мы продолжаем изготавливать бумажные деньги", - сказал Алексеев.
 


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