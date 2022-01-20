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Цена газа в Европе на закрытии торгов поднялась выше $900 за 1 тыс. куб. м

Цены на газ
«Нефть России», 20.01.22, Москва, 20:35    Общий рост стоимости газа по итогам дня составил 3,2%
 
Цена газа в Европе на закрытии биржевых торгов в четверг поднялась выше $900 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
 
Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $915 за 1 тыс. куб. м, или €78 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
 
Общий рост стоимости газа по итогам дня составил 3,2%.
 
21 декабря 2021 года биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в $2 000 за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Однако в последующие дни цена скорректировалась на фоне потепления в регионе, возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть.
 
Стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. По данным "Газпрома", средняя цена экспорта газа по контрактам в 2021 году составила $280 за 1 тыс. куб. м.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566482/
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Цена газа в Европе на закрытии торгов поднялась выше $900 за 1 тыс. куб. м

«Нефть России», 20.01.22, Москва, 20:35   Общий рост стоимости газа по итогам дня составил 3,2%
 
Цена газа в Европе на закрытии биржевых торгов в четверг поднялась выше $900 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
 
Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $915 за 1 тыс. куб. м, или €78 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
 
Общий рост стоимости газа по итогам дня составил 3,2%.
 
21 декабря 2021 года биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в $2 000 за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Однако в последующие дни цена скорректировалась на фоне потепления в регионе, возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть.
 
Стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. По данным "Газпрома", средняя цена экспорта газа по контрактам в 2021 году составила $280 за 1 тыс. куб. м.
 


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