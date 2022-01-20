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Иран предложил РФ своповые поставки российского газа через свою территорию

Газ
«Нефть России», 20.01.22, Москва, 20:38    Тегеран предложил Москве совершать своповые поставки сжиженного газа из РФ на юг Ирана для его дальнейшего экспорта в любую часть мира, заявил в четверг министр нефти Ирана Джавад Оуджи.
 
"Обсуждался вопрос своповых поставок российского газа из Ирана. В последние месяцы была реализована такая поставка газа из Туркменистана в Азербайджан через Иран. Такое же предложение было сделано России для своповой поставки своего газа через Азербайджан в южный Иран, который в последующем можно экспортировать в виде сжиженного природного газа в любую часть мира", - приводит агентство Tasnim слова Оуджи.
 
Ранее глава иранского миннефти также сообщил о достижении "очень хороших договоренностей" со многими российскими компаниями по участию в разработке газовых и нефтяных месторождений, строительстве НПЗ и другим вопросам в энергетической сфере.
 
Достижение соглашений между Тегераном и Москвой в энергетике проходит на фоне первого визита иранского президента Ибрахима Раиси в Россию. В среду он прибыл в Москву, где провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, проблематику восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), вопросы международной политики, работу в ООН и других международных организациях. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, визит Раиси в Россию очень важен, в рамках которого нужно будет провести "инвентаризацию отношений с учетом изменений в руководстве Ирана". МИД Исламской республики также подчеркнул, что визит президента в Москву, - "поворотный момент" в отношениях между двумя странами.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566483/
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Иран предложил РФ своповые поставки российского газа через свою территорию

«Нефть России», 20.01.22, Москва, 20:38   Тегеран предложил Москве совершать своповые поставки сжиженного газа из РФ на юг Ирана для его дальнейшего экспорта в любую часть мира, заявил в четверг министр нефти Ирана Джавад Оуджи.
 
"Обсуждался вопрос своповых поставок российского газа из Ирана. В последние месяцы была реализована такая поставка газа из Туркменистана в Азербайджан через Иран. Такое же предложение было сделано России для своповой поставки своего газа через Азербайджан в южный Иран, который в последующем можно экспортировать в виде сжиженного природного газа в любую часть мира", - приводит агентство Tasnim слова Оуджи.
 
Ранее глава иранского миннефти также сообщил о достижении "очень хороших договоренностей" со многими российскими компаниями по участию в разработке газовых и нефтяных месторождений, строительстве НПЗ и другим вопросам в энергетической сфере.
 
Достижение соглашений между Тегераном и Москвой в энергетике проходит на фоне первого визита иранского президента Ибрахима Раиси в Россию. В среду он прибыл в Москву, где провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, проблематику восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), вопросы международной политики, работу в ООН и других международных организациях. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, визит Раиси в Россию очень важен, в рамках которого нужно будет провести "инвентаризацию отношений с учетом изменений в руководстве Ирана". МИД Исламской республики также подчеркнул, что визит президента в Москву, - "поворотный момент" в отношениях между двумя странами.
 


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