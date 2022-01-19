"Севернефтегазпром" завершил бурение на туронских залежах

"Севернефтегазпром" завершила бурение на туронских залежах Южно-Русского месторождения, сообщила в своем пресс-релизе немецкая нефтегазовая Wintershall Dea, совладелец компании.



"Севернефтегазпром", совместное предприятие "Газпрома", Wintershall Dea и OMV, завершило бурение 100-й скважины на туронских залежах Южно-Русского месторождения в Западной Сибири. Это знаменует собой успешное завершение туронской буровой кампании, которая началась в 2018 году", - говорится в сообщении.



Ранее компания сообщала, что добычу туронских залежей газа на Южно-Русском месторождении планируется начать к середине 2022 года.



Wintershall Dea - крупнейший в Европе независимый производитель газа и нефти. Компания была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана. Доля LetterOne в Wintershall Dea составляет 33%, BASF - 67%, но позднее ее можно будет увеличить до 72,7%.



По состоянию на ноябрь 2020 года "Газпрому" принадлежало 40% в "Севернефтегазпроме", Wintershall Dea GmbH - 35%, австрийской OMV - 25%.

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