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"Севернефтегазпром" завершил бурение на туронских залежах

Месторождения
«Нефть России», 20.01.22, Москва, 20:40    "Севернефтегазпром" завершила бурение на туронских залежах Южно-Русского месторождения, сообщила в своем пресс-релизе немецкая нефтегазовая Wintershall Dea, совладелец компании.
 
"Севернефтегазпром", совместное предприятие "Газпрома", Wintershall Dea и OMV, завершило бурение 100-й скважины на туронских залежах Южно-Русского месторождения в Западной Сибири. Это знаменует собой успешное завершение туронской буровой кампании, которая началась в 2018 году", - говорится в сообщении.
 
Ранее компания сообщала, что добычу туронских залежей газа на Южно-Русском месторождении планируется начать к середине 2022 года.
 
Wintershall Dea - крупнейший в Европе независимый производитель газа и нефти. Компания была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана. Доля LetterOne в Wintershall Dea составляет 33%, BASF - 67%, но позднее ее можно будет увеличить до 72,7%.
 
По состоянию на ноябрь 2020 года "Газпрому" принадлежало 40% в "Севернефтегазпроме", Wintershall Dea GmbH - 35%, австрийской OMV - 25%.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566484/
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"Севернефтегазпром" завершил бурение на туронских залежах

«Нефть России», 20.01.22, Москва, 20:40   "Севернефтегазпром" завершила бурение на туронских залежах Южно-Русского месторождения, сообщила в своем пресс-релизе немецкая нефтегазовая Wintershall Dea, совладелец компании.
 
"Севернефтегазпром", совместное предприятие "Газпрома", Wintershall Dea и OMV, завершило бурение 100-й скважины на туронских залежах Южно-Русского месторождения в Западной Сибири. Это знаменует собой успешное завершение туронской буровой кампании, которая началась в 2018 году", - говорится в сообщении.
 
Ранее компания сообщала, что добычу туронских залежей газа на Южно-Русском месторождении планируется начать к середине 2022 года.
 
Wintershall Dea - крупнейший в Европе независимый производитель газа и нефти. Компания была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана. Доля LetterOne в Wintershall Dea составляет 33%, BASF - 67%, но позднее ее можно будет увеличить до 72,7%.
 
По состоянию на ноябрь 2020 года "Газпрому" принадлежало 40% в "Севернефтегазпроме", Wintershall Dea GmbH - 35%, австрийской OMV - 25%.
 


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