Росатом разработает предварительное ТЭО сооружения АСММ для Филиппин

Ранее в 2019 году стороны подписали меморандум о намерениях по проведению предварительного технико-экономического обоснования сооружения АЭС малой мощности на территории Филиппин.
"Технологии малой мощности предлагают эффективное решение проблемы энергоснабжения островных государств, которые нуждаются в стабильном, надежном и экологически чистом источнике генерации. Реакторы малой мощности Росатома являются референтным решением, испытанным в суровых условиях Арктики на российских ледоколах, и мы рады, что наши филиппинские партнеры готовы продолжить нашу совместную работу в этом направлении", - заявил на церемонии президент АО "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566485/