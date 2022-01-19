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Москвичей предупредили о двухдневном снегопаде

Москва
«Нефть России», 20.01.22, Москва, 21:33    В ближайшие часы в Москве пойдет снег, снегопад продлится до вечера субботы, предупредил заммэра Москвы Петр Бирюков, ссылаясь на прогноз синоптиков. Его цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.
 
Ожидается, что за двое суток прирост осадков составит до 10 см.
 
Бирюков пообещал, что городские службы продолжат работать в усиленном режиме. Они будут чистить дороги и тротуары и обрабатывать их противогололедными реагентами.
 
Автомобилистов в связи с этим призвали быть внимательными на дорогах и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.
 
Недавно Бирюков говорил, что с начала зимы в Москве выпало уже 120 см снега - порядка 80% климатической нормы.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566487/
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Москвичей предупредили о двухдневном снегопаде

«Нефть России», 20.01.22, Москва, 21:33   В ближайшие часы в Москве пойдет снег, снегопад продлится до вечера субботы, предупредил заммэра Москвы Петр Бирюков, ссылаясь на прогноз синоптиков. Его цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.
 
Ожидается, что за двое суток прирост осадков составит до 10 см.
 
Бирюков пообещал, что городские службы продолжат работать в усиленном режиме. Они будут чистить дороги и тротуары и обрабатывать их противогололедными реагентами.
 
Автомобилистов в связи с этим призвали быть внимательными на дорогах и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.
 
Недавно Бирюков говорил, что с начала зимы в Москве выпало уже 120 см снега - порядка 80% климатической нормы.
 


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