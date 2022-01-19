Москвичей предупредили о двухдневном снегопаде

Ожидается, что за двое суток прирост осадков составит до 10 см.
Бирюков пообещал, что городские службы продолжат работать в усиленном режиме. Они будут чистить дороги и тротуары и обрабатывать их противогололедными реагентами.
Автомобилистов в связи с этим призвали быть внимательными на дорогах и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.
Недавно Бирюков говорил, что с начала зимы в Москве выпало уже 120 см снега - порядка 80% климатической нормы.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566487/