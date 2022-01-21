О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 21 января 2022 года, пятница , 15:48:52 мск
Нефть, Brent: $86.97 -1,42
Валюта:    76.44 -0,43    86.82 -0,31
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Ростехнадзор назвал ковид-ограничения одной из причин аварий на шахтах

Расследования
«Нефть России», 21.01.22, Москва, 10:41    Введение в 2020 году моратория на плановые проверки предприятий ТЭК из-за пандемии стало одной из причин роста аварийности и травматизма на этих объектах в 2021 году, считают в Ростехнадзоре. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с протоколом заседания комиссии по энергетике Госсовета России от 20 декабря 2021 года.
 
Из протокола следует, что Ростехнадзор отметил рост аварийности на опасных производственных объектах ТЭК в 2021 году на 8% относительно 2020 года. При этом количество погибших в результате аварийных ситуаций, с учетом аварии на шахте "Листвяжная", выросло более чем на 80%.
 
Тремя главными причинами увеличения числа аварий ведомство назвало введение моратория на плановые проверки в 2020 году, увеличение доли привлекаемых подрядных организаций с недостаточно квалифицированными работниками (в том числе из-за нехватки персонала в условиях пандемии), а также пренебрежение требованиями безопасности.
 
Минэнерго России, в свою очередь, отметило, что за последние три года на объектах ТЭК было зафиксировано около 1,7 тысячи аварий. Основные причины ведомство назвало износ объектов, нарушение требований безопасности сторонними организациями, нарушение правил эксплуатации оборудования и ошибки персонала.
 
На шахте "Листвяжная" в Кузбассе 25 ноября 2021 года произошел взрыв метано-воздушной смеси и начался долгий пожар. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Ситуация с авариями в отрасли после этого обсуждалась на большом совещании у Владимира Путина 2 декабря. Президент тогда, ссылаясь на материалы уголовного дела, заявил, что руководство шахты систематически принимало меры к тому, чтобы скрывать загазованность шахты метаном и в шахте фальсифицировались показатели датчиков. По его словам, в СК причиной аварии считают отсутствие контроля руководства шахты за безопасностью. Он также отметил, что Ростехнадзор недостаточно проверял эту шахту.
 
После совещания прокуроры провели масштабные проверки шахт и разрезов и выявили три тысячи нарушений законодательства.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566527/
Потребление природного газа в Азии в следующее десятилетие может расти на 3% в годВ ФРГ назвали условие для неуплаты компенсации за "Северный поток - 2"
Просмотров: 180

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

21.01.22
США обвинили власти Белоруссии в воздушном пиратстве из-за рейса Ryanair
21.01.22
Источник раскрыл подробности обвинения замглавы Минтранса Токарева
20.01.22
Spiegel узнал о расследовании в отношении глав МИД и минэкономики ФРГ
19.01.22
СК начал доследственную проверку по факту хищения скифского золота
19.01.22
В ИКАО заключили, что самолет Ryanair был посажен в Минске на основе ложной информации
19.01.22
Замглавы Минтранса Токарев задержан по подозрению в мошенничестве
15.01.22
США заподозрили одного из хакеров REvil в причастности к атаке на крупный нефтепровод
14.01.22
ФАС запросила данные у "Т Плюс" для определения суммы штрафа
13.01.22
В Казахстане проведут антимонопольное расследование в офисе "Казмунайгаза"
12.01.22
«Яндекс» подключился к разбирательству ФАС против Apple
07.01.22
Власти Казахстана заподозрили крупнейших продавцов сжиженного газа в ценовом сговоре
04.01.22
Проверка организована после пожара на Антипинском НПЗ в Тюмени
29.12.21
ФАС подозревает неназванную нефтяную компанию в создании дефицита в регионах
27.12.21
Ростехнадзор пресек восстановление ликвидированной нефтяной скважины в Ростовской области

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Ростехнадзор назвал ковид-ограничения одной из причин аварий на шахтах

«Нефть России», 21.01.22, Москва, 10:41   Введение в 2020 году моратория на плановые проверки предприятий ТЭК из-за пандемии стало одной из причин роста аварийности и травматизма на этих объектах в 2021 году, считают в Ростехнадзоре. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с протоколом заседания комиссии по энергетике Госсовета России от 20 декабря 2021 года.
 
Из протокола следует, что Ростехнадзор отметил рост аварийности на опасных производственных объектах ТЭК в 2021 году на 8% относительно 2020 года. При этом количество погибших в результате аварийных ситуаций, с учетом аварии на шахте "Листвяжная", выросло более чем на 80%.
 
Тремя главными причинами увеличения числа аварий ведомство назвало введение моратория на плановые проверки в 2020 году, увеличение доли привлекаемых подрядных организаций с недостаточно квалифицированными работниками (в том числе из-за нехватки персонала в условиях пандемии), а также пренебрежение требованиями безопасности.
 
Минэнерго России, в свою очередь, отметило, что за последние три года на объектах ТЭК было зафиксировано около 1,7 тысячи аварий. Основные причины ведомство назвало износ объектов, нарушение требований безопасности сторонними организациями, нарушение правил эксплуатации оборудования и ошибки персонала.
 
На шахте "Листвяжная" в Кузбассе 25 ноября 2021 года произошел взрыв метано-воздушной смеси и начался долгий пожар. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Ситуация с авариями в отрасли после этого обсуждалась на большом совещании у Владимира Путина 2 декабря. Президент тогда, ссылаясь на материалы уголовного дела, заявил, что руководство шахты систематически принимало меры к тому, чтобы скрывать загазованность шахты метаном и в шахте фальсифицировались показатели датчиков. По его словам, в СК причиной аварии считают отсутствие контроля руководства шахты за безопасностью. Он также отметил, что Ростехнадзор недостаточно проверял эту шахту.
 
После совещания прокуроры провели масштабные проверки шахт и разрезов и выявили три тысячи нарушений законодательства.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →