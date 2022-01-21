В ФРГ назвали условие для неуплаты компенсации за "Северный поток - 2"

Германия не должна будет платить компенсацию, если национальный регулятор признает газопровод "Северный поток - 2" несоответствующим праву Евросоюза. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в опубликованном в пятницу интервью журналу Der Spiegel.
"Федеральное сетевое агентство в настоящее время приостановило сертификацию. Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций", - сказал он.
Министр утверждал, что "Северный поток - 2" "всегда был геополитическим проектом" в том смысле, что из-за него в теории уже не потребуются украинские транзитные мощности. По его словам, актуальным остается соглашение, заключенное в июле между Берлином и Вашингтоном, в котором говорится, что если энергетика будет использоваться Россией "как оружие", то будут последствия.
О ситуации вокруг "Северного потока - 2"
Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось закончить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.
Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда компания со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкого дочернего предприятия. В ФРГ неоднократно утверждали, что регулятор, проводя сертификацию, не руководствуется политикой.
29 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", как отметил президент, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Президент выразил уверенность, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.
Германии сейчас нужно больше газа, поскольку страна отказывается от угольной и атомной энергетики.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566528/