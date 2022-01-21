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В ФРГ назвали условие для неуплаты компенсации за "Северный поток - 2"

Газопроводы
«Нефть России», 21.01.22, Москва, 10:48    Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что страна не должна платить компенсацию, если газопровод не будет отвечать праву ЕС
 
Германия не должна будет платить компенсацию, если национальный регулятор признает газопровод "Северный поток - 2" несоответствующим праву Евросоюза. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в опубликованном в пятницу интервью журналу Der Spiegel.
 
"Федеральное сетевое агентство в настоящее время приостановило сертификацию. Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций", - сказал он.
 
Министр утверждал, что "Северный поток - 2" "всегда был геополитическим проектом" в том смысле, что из-за него в теории уже не потребуются украинские транзитные мощности. По его словам, актуальным остается соглашение, заключенное в июле между Берлином и Вашингтоном, в котором говорится, что если энергетика будет использоваться Россией "как оружие", то будут последствия.
 

О ситуации вокруг "Северного потока - 2"
 
Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось закончить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.
 
Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда компания со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкого дочернего предприятия. В ФРГ неоднократно утверждали, что регулятор, проводя сертификацию, не руководствуется политикой.
 
29 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", как отметил президент, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Президент выразил уверенность, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.
 
Германии сейчас нужно больше газа, поскольку страна отказывается от угольной и атомной энергетики.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566528/
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В ФРГ назвали условие для неуплаты компенсации за "Северный поток - 2"

«Нефть России», 21.01.22, Москва, 10:48   Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что страна не должна платить компенсацию, если газопровод не будет отвечать праву ЕС
 
Германия не должна будет платить компенсацию, если национальный регулятор признает газопровод "Северный поток - 2" несоответствующим праву Евросоюза. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в опубликованном в пятницу интервью журналу Der Spiegel.
 
"Федеральное сетевое агентство в настоящее время приостановило сертификацию. Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций", - сказал он.
 
Министр утверждал, что "Северный поток - 2" "всегда был геополитическим проектом" в том смысле, что из-за него в теории уже не потребуются украинские транзитные мощности. По его словам, актуальным остается соглашение, заключенное в июле между Берлином и Вашингтоном, в котором говорится, что если энергетика будет использоваться Россией "как оружие", то будут последствия.
 

О ситуации вокруг "Северного потока - 2"
 
Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось закончить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.
 
Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда компания со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкого дочернего предприятия. В ФРГ неоднократно утверждали, что регулятор, проводя сертификацию, не руководствуется политикой.
 
29 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", как отметил президент, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Президент выразил уверенность, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.
 
Германии сейчас нужно больше газа, поскольку страна отказывается от угольной и атомной энергетики.
 


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