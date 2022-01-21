О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 21 января 2022 года, пятница , 15:49:00 мск
Нефть, Brent: $86.97 -1,42
Валюта:    76.44 -0,43    86.82 -0,31
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

ЦБ купил на внутреннем рынке валюту на 36,7 млрд рублей

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 21.01.22, Москва, 10:49    Объем валюты, купленной ЦБ с расчетами 19 января, составлял 36,9 млрд рублей
 
Банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 20 января на сумму 36,7 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
 
Объем валюты, купленной ЦБ с расчетами 19 января, составлял 36,9 млрд рублей.
 
Минфин РФ с 15 января 2021 года вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке превысил 3,2 трлн рублей.
 
Ранее регулятор проводил упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке составил порядка 1,7 трлн рублей.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566529/
В ФРГ назвали условие для неуплаты компенсации за "Северный поток - 2"Главную новогоднюю елку отправили из Кремля на переработку
Просмотров: 182

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

21.01.22
Российский рынок акций падает более чем на 3% на негативном внешнем фоне
21.01.22
Доллар США сохраняет стабильность на фоне снижения доходности гособлигаций и фондовых индексов
21.01.22
Американские индексы вновь снизились, не сумев удержать дневной рост
21.01.22
Рубль умеренно снижается к доллару и евро на старте торгов
21.01.22
Фондовые биржи АТР резко снижаются
21.01.22
Стоимость биткоина снижается в ходе торгов на 7,25%, до 38,7 тысячи долларов
21.01.22
Рубль сдает позиции на фоне распродаж акций на фондовых площадках
21.01.22
Цены на нефть и золото в Азии снизились
21.01.22
Европейские фондовые индексы могут попасть под влияние отката в США
21.01.22
Российский рынок акций снижается более чем на 2% перед встречей Лаврова и Блинкена
21.01.22
ЦБ купил на внутреннем рынке валюту на 36,7 млрд рублей
21.01.22
Криптовалюты падают в цене вслед за фондовым рынком и на новостях из России
20.01.22
Европейские фондовые индексы выросли на сильной корпоративной отчетности
20.01.22
Доллар США и доходность казначейских облигаций снизились, Nasdaq 100 вступил на территорию коррекции
20.01.22
Индекс Мосбиржи в начале утренней сессии вырос до 3451,5 пункта

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

ЦБ купил на внутреннем рынке валюту на 36,7 млрд рублей

«Нефть России», 21.01.22, Москва, 10:49   Объем валюты, купленной ЦБ с расчетами 19 января, составлял 36,9 млрд рублей
 
Банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 20 января на сумму 36,7 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
 
Объем валюты, купленной ЦБ с расчетами 19 января, составлял 36,9 млрд рублей.
 
Минфин РФ с 15 января 2021 года вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке превысил 3,2 трлн рублей.
 
Ранее регулятор проводил упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке составил порядка 1,7 трлн рублей.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →