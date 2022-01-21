Главную новогоднюю елку отправили из Кремля на переработку

Из древесины изготовят памятные сувениры



Главная новогодняя елка России, украшавшая Соборную площадь с конца декабря, в пятницу покинула Кремль. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова, традиционно дерево направлено на переработку.



По ее словам, сотрудникам Управления делами президента потребовалось два дня, чтобы снять с ели и упаковать более тысячи игрушек и почти два километра гирлянд. "Большая часть украшений направлена на склад, но некоторые придется утилизировать, так как они безнадежно испортились от снега и сильных ветров", - отметила пресс-секретарь.



Само дерево было распилено на части и вывезено с территории Кремля. "Планируется, что из древесины, как обычно в последние годы, будут изготовлены памятные сувениры", - сказала Крылова.



90-летняя ель высотой около 30 метров, привезенная из Подмосковья, была установлена на Соборной площади в конце декабря.

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