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Главную новогоднюю елку отправили из Кремля на переработку

Экология
«Нефть России», 21.01.22, Москва, 10:51    Из древесины изготовят памятные сувениры
 
Главная новогодняя елка России, украшавшая Соборную площадь с конца декабря, в пятницу покинула Кремль. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова, традиционно дерево направлено на переработку.
 
По ее словам, сотрудникам Управления делами президента потребовалось два дня, чтобы снять с ели и упаковать более тысячи игрушек и почти два километра гирлянд. "Большая часть украшений направлена на склад, но некоторые придется утилизировать, так как они безнадежно испортились от снега и сильных ветров", - отметила пресс-секретарь.
 
Само дерево было распилено на части и вывезено с территории Кремля. "Планируется, что из древесины, как обычно в последние годы, будут изготовлены памятные сувениры", - сказала Крылова.
 
90-летняя ель высотой около 30 метров, привезенная из Подмосковья, была установлена на Соборной площади в конце декабря.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566530/
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Главную новогоднюю елку отправили из Кремля на переработку

«Нефть России», 21.01.22, Москва, 10:51   Из древесины изготовят памятные сувениры
 
Главная новогодняя елка России, украшавшая Соборную площадь с конца декабря, в пятницу покинула Кремль. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова, традиционно дерево направлено на переработку.
 
По ее словам, сотрудникам Управления делами президента потребовалось два дня, чтобы снять с ели и упаковать более тысячи игрушек и почти два километра гирлянд. "Большая часть украшений направлена на склад, но некоторые придется утилизировать, так как они безнадежно испортились от снега и сильных ветров", - отметила пресс-секретарь.
 
Само дерево было распилено на части и вывезено с территории Кремля. "Планируется, что из древесины, как обычно в последние годы, будут изготовлены памятные сувениры", - сказала Крылова.
 
90-летняя ель высотой около 30 метров, привезенная из Подмосковья, была установлена на Соборной площади в конце декабря.
 


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