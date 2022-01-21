Axiom Space наметила на 31 марта первый полет полностью коммерческого экипажа к МКС

Частная аэрокосмическая компания Axiom Space сообщила, что планирует осуществить запуск первой в истории космонавтики миссии с полностью коммерческим экипажем на борту к Международной космической станции 31 марта.



В сентябре 2021 года NASA сообщало, что экипаж Axiom-1 отправится к МКС с космодрома на мысе Канаверал. По плану управления, экипаж из четырех человек должен будет провести на станции восемь дней, работая совместно с астронавтами, постоянно проживающими на станции.



Изначально запуск четырех туристов на космическом корабле компании SpaceX Crew Dragon Resilience планировался на 28 февраля 2022 года, но его перенесли "из-за необходимости провести дополнительную подготовку космического корабля и загруженности станции".



Туристический полет организован американской компанией Axiom Space. В январе 2021 года стало известно, что в экипаж корабля вошли бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, американский предприниматель Ларри Коннор, который будет выполнять работу пилота, канадский инвестор Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Все они после медицинской проверки и специальной подготовки допущены к полету.



Стоимость восьмидневного посещения МКС оценивается в $55 млн. Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в последующем планируется совершать два-три раза в год.



Ранее космических туристов возили на МКС только российские "Союзы".

Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566531/