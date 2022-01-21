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Morgan Stanley ожидает подорожания Brent до $100 за баррель к III кварталу

Прогнозы
«Нефть России», 21.01.22, Москва, 10:54    Аналитики Morgan Stanley прогнозируют подъем стоимости нефти марки Brent до $100 за баррель к III кварталу текущего года. Ранее эксперты ожидали роста цены до $90 за баррель.
 
Как отмечается в сообщении аналитиков, глобальные запасы нефти к концу 2022 года сократятся после значительного падения в предыдущем году. При этом резервные мощности в мире также упадут до 2 млн б/с с текущих 3,4 млн б/с.
 
В то же время инвестиции в увеличение мощностей в нефтяном секторе, как ожидается, сократятся на 30% к концу десятилетия, поскольку внимание рынка переключится на "зеленые" инициативы.
 
Ранее эксперты банка считали, что спрос на нефть начнет снижаться, когда цены приблизятся к $90 за баррель. Сейчас же они полагают, что это произойдет при более высокой стоимости нефти, поскольку потребление нефтепродуктов остается устойчивым. К примеру, спрос на авиатопливо, как ожидается, будет расти на 1,5 млн б/с уже этим летом, отметили аналитики.
 
Эксперты Goldman Sachs во вторник также сообщили, что прогнозируют подъем цены Brent до $100 за баррель к третьему кварталу 2022 года.
 
Тем временем стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:05 в пятницу составляет $86,85 за баррель, что на $1,53 (1,73%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566532/
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Morgan Stanley ожидает подорожания Brent до $100 за баррель к III кварталу

«Нефть России», 21.01.22, Москва, 10:54   Аналитики Morgan Stanley прогнозируют подъем стоимости нефти марки Brent до $100 за баррель к III кварталу текущего года. Ранее эксперты ожидали роста цены до $90 за баррель.
 
Как отмечается в сообщении аналитиков, глобальные запасы нефти к концу 2022 года сократятся после значительного падения в предыдущем году. При этом резервные мощности в мире также упадут до 2 млн б/с с текущих 3,4 млн б/с.
 
В то же время инвестиции в увеличение мощностей в нефтяном секторе, как ожидается, сократятся на 30% к концу десятилетия, поскольку внимание рынка переключится на "зеленые" инициативы.
 
Ранее эксперты банка считали, что спрос на нефть начнет снижаться, когда цены приблизятся к $90 за баррель. Сейчас же они полагают, что это произойдет при более высокой стоимости нефти, поскольку потребление нефтепродуктов остается устойчивым. К примеру, спрос на авиатопливо, как ожидается, будет расти на 1,5 млн б/с уже этим летом, отметили аналитики.
 
Эксперты Goldman Sachs во вторник также сообщили, что прогнозируют подъем цены Brent до $100 за баррель к третьему кварталу 2022 года.
 
Тем временем стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:05 в пятницу составляет $86,85 за баррель, что на $1,53 (1,73%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
 


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