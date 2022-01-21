Rystad Energy: Инвестиции в атомную энергетику, вероятно, увеличатся в следующие два года

Инвестиции в мировую атомную энергетику, вероятно, возрастут в следующие два года, говорят в Rystad Energy. В компании прогнозируют, что в 2022 году инвестиции в эту отрасль составят 45 млрд долларов, а в 2023 году - 46 млрд долларов, тогда как в 2021 году они составили 44 млрд долларов.



Совокупная мощность атомных электростанций в мире в 2021 году составила 400 гигаватт, что составляет 10% от мировой генерации электроэнергии, отмечают в Rystad. "Атомная генерация является вторым по величине источником электроэнергии с низкими выбросами CO2 после гидроэнергетики. Атомная энергетика используется с 1950-х годов. Поскольку по всему миру стремятся к сокращению вредных выбросов, атомная энергетика будет играть важную роль в сдерживании глобального потепления", - заключили в компании.



Yongchang Chin

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