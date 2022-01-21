О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 21 января 2022 года, пятница , 15:49:42 мск
Нефть, Brent: $86.97 -1,42
Валюта:    76.44 -0,43    86.82 -0,31
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Rystad Energy: Инвестиции в атомную энергетику, вероятно, увеличатся в следующие два года

Атомная энергетика
«Нефть России», 21.01.22, Москва, 11:34    Инвестиции в мировую атомную энергетику, вероятно, возрастут в следующие два года, говорят в Rystad Energy. В компании прогнозируют, что в 2022 году инвестиции в эту отрасль составят 45 млрд долларов, а в 2023 году - 46 млрд долларов, тогда как в 2021 году они составили 44 млрд долларов.
 
Совокупная мощность атомных электростанций в мире в 2021 году составила 400 гигаватт, что составляет 10% от мировой генерации электроэнергии, отмечают в Rystad. "Атомная генерация является вторым по величине источником электроэнергии с низкими выбросами CO2 после гидроэнергетики. Атомная энергетика используется с 1950-х годов. Поскольку по всему миру стремятся к сокращению вредных выбросов, атомная энергетика будет играть важную роль в сдерживании глобального потепления", - заключили в компании.
 
Yongchang ChinПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566533/
Morgan Stanley ожидает подорожания Brent до $100 за баррель к III кварталуWWF: газовый терминал в Приморье угрожает амурским тиграм и леопардам
Просмотров: 169

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

21.01.22
Специалистов для новой армянской АЭС будут готовить в России
21.01.22
Глава "Росатома" Лихачев назвал "трагической ошибкой" отказ Германии от атома
20.01.22
Росатом обсудил с представителями ОАЭ строительство станций малой мощности
20.01.22
Росатом разработает предварительное ТЭО сооружения АСММ для Филиппин
19.01.22
Атом и речь ведем. В Минэнерго обсудили цену новых АЭС
18.01.22
Строительство АЭС "Эд-Дабаа" в Египте предполагается начать в июле
18.01.22
Второй энергоблок Белорусской АЭС предполагается запустить в феврале
17.01.22
Ловушку расплава ядерного топлива установили на блоке №3 АЭС "Сюйдапу" в КНР
14.01.22
Ремонт трех энергоблоков Калининской АЭС под Тверью поэтапно проведут в 2022 году
11.01.22
В Росатоме начали разработку модуля по переработке ОЯТ инновационного реактора БРЕСТ
09.01.22
Еврокомиссия: атомной энергетике ЕС потребуется 550 млрд евро инвестиций до 2050 года
08.01.22
Saxo Bank ждет, что атомную энергию признают зеленой
04.01.22
В Японии отложили ввод реактора АЭС "Иката" в коммерческую эксплуатацию
01.01.22
АЭС в РФ в 2021 г установили новый рекорд, выработав более 222 млрд кВт-ч

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Rystad Energy: Инвестиции в атомную энергетику, вероятно, увеличатся в следующие два года

«Нефть России», 21.01.22, Москва, 11:34   Инвестиции в мировую атомную энергетику, вероятно, возрастут в следующие два года, говорят в Rystad Energy. В компании прогнозируют, что в 2022 году инвестиции в эту отрасль составят 45 млрд долларов, а в 2023 году - 46 млрд долларов, тогда как в 2021 году они составили 44 млрд долларов.
 
Совокупная мощность атомных электростанций в мире в 2021 году составила 400 гигаватт, что составляет 10% от мировой генерации электроэнергии, отмечают в Rystad. "Атомная генерация является вторым по величине источником электроэнергии с низкими выбросами CO2 после гидроэнергетики. Атомная энергетика используется с 1950-х годов. Поскольку по всему миру стремятся к сокращению вредных выбросов, атомная энергетика будет играть важную роль в сдерживании глобального потепления", - заключили в компании.
 
Yongchang Chin
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →