Rystad Energy: Инвестиции в атомную энергетику, вероятно, увеличатся в следующие два года

Совокупная мощность атомных электростанций в мире в 2021 году составила 400 гигаватт, что составляет 10% от мировой генерации электроэнергии, отмечают в Rystad. "Атомная генерация является вторым по величине источником электроэнергии с низкими выбросами CO2 после гидроэнергетики. Атомная энергетика используется с 1950-х годов. Поскольку по всему миру стремятся к сокращению вредных выбросов, атомная энергетика будет играть важную роль в сдерживании глобального потепления", - заключили в компании.
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