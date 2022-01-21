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WWF: газовый терминал в Приморье угрожает амурским тиграм и леопардам

Экология
«Нефть России», 21.01.22, Москва, 11:36    Строительство газового терминала для перевалки сжиженных углеводородных газов, который собираются строить в 40 км от заповедника «Кедровая падь», угрожает местам обитания краснокнижных амурских тигров и леопардов, говорится в сообщении WWF России.
 
Несмотря на протесты общественности и ФГБУ «Земля леопарда», Главгосэкспертиза в середине января 2022 года одобрила проект строительства морского терминала в районе бухты Перевозной в Приморском крае. Проектируемый участок строительства терминала расположен в поселке Приморский Хасанского района, в границах морского порта Владивосток. Годовая производительность комплекса составит до 1 млн т в год. Основные перегружаемые продукты — пропан, бутан, техническая смесь этих газов.
 
Готовится масштабное строительство на границе заповедной зоны. Проект предполагает размещение производственной и транспортной инфраструктуры, включая железнодорожные пути и сливные железнодорожные эстакады, верхний и нижний резервуарные парки хранения сжиженных углеводородных газов под давлением, площадку налива в автоцистерны, а также технологическую трассу трубопроводов; пожарное депо, лабораторию и иные производственные и вспомогательные сооружения и коммуникации. К площадкам терминала проложат автомобильные подъезды от дороги общего пользования регионального значения. Кроме того, ко всем проектируемым сооружениям предусмотрены внутриплощадочные автомобильные подъезды для обеспечения доступа специального транспорта.
 
«Кедровая падь» — один из старейших заповедников России. Это места обитания редчайших видов животных – дальневосточного леопарда и амурского тигра. Строительство промышленного объекта такого масштаба ставит под угрозу все усилия, предпринятые на восстановление и сохранение редких видов животных и растений, отмечают в WWF России. Экологи отмечают, что проект не был представлен в открытых источниках, запросы общественности на получение этой информации проигнорированы, а общественные слушания признаны несостоявшимися.
 
Нет никакой информации о возможных воздействиях проекта на окружающую среду и особо охраняемые природные территории, не рассмотрены альтернативные варианты размещения объекта, что является грубым нарушением природоохранного законодательства РФ, заявляют экологи. «WWF России рассматривает возможность применения разных правовых путей для изменения места размещения объекта», — приводятся в сообщении слова директора Амурского филиала WWF России Петра Оиспова.
 
В WWF отмечают, что это не первая попытка бизнеса освоить эту территорию без должной экологической экспертизы. Общественность борется за бухту Перевозная уже больше 20 лет, только в предыдущие годы дело не доходило до положительного решения Главгосэкспертизы, говорится в сообщении. В 2013 году после протестов общественности от планов построить в бухте свой завод сжиженного газа отказался «Газпром».
 
Строительство терминала в бухте Перевозная – это проект компании «Восток ЛПГ». Первоначально объект планировалось ввести в 2018-2019 годах, затем сроки ввода были сдвинуты на 2021 год. Объем инвестиций в строительство компания оценивала в 4,5 млрд руб.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566534/
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WWF: газовый терминал в Приморье угрожает амурским тиграм и леопардам

«Нефть России», 21.01.22, Москва, 11:36   Строительство газового терминала для перевалки сжиженных углеводородных газов, который собираются строить в 40 км от заповедника «Кедровая падь», угрожает местам обитания краснокнижных амурских тигров и леопардов, говорится в сообщении WWF России.
 
Несмотря на протесты общественности и ФГБУ «Земля леопарда», Главгосэкспертиза в середине января 2022 года одобрила проект строительства морского терминала в районе бухты Перевозной в Приморском крае. Проектируемый участок строительства терминала расположен в поселке Приморский Хасанского района, в границах морского порта Владивосток. Годовая производительность комплекса составит до 1 млн т в год. Основные перегружаемые продукты — пропан, бутан, техническая смесь этих газов.
 
Готовится масштабное строительство на границе заповедной зоны. Проект предполагает размещение производственной и транспортной инфраструктуры, включая железнодорожные пути и сливные железнодорожные эстакады, верхний и нижний резервуарные парки хранения сжиженных углеводородных газов под давлением, площадку налива в автоцистерны, а также технологическую трассу трубопроводов; пожарное депо, лабораторию и иные производственные и вспомогательные сооружения и коммуникации. К площадкам терминала проложат автомобильные подъезды от дороги общего пользования регионального значения. Кроме того, ко всем проектируемым сооружениям предусмотрены внутриплощадочные автомобильные подъезды для обеспечения доступа специального транспорта.
 
«Кедровая падь» — один из старейших заповедников России. Это места обитания редчайших видов животных – дальневосточного леопарда и амурского тигра. Строительство промышленного объекта такого масштаба ставит под угрозу все усилия, предпринятые на восстановление и сохранение редких видов животных и растений, отмечают в WWF России. Экологи отмечают, что проект не был представлен в открытых источниках, запросы общественности на получение этой информации проигнорированы, а общественные слушания признаны несостоявшимися.
 
Нет никакой информации о возможных воздействиях проекта на окружающую среду и особо охраняемые природные территории, не рассмотрены альтернативные варианты размещения объекта, что является грубым нарушением природоохранного законодательства РФ, заявляют экологи. «WWF России рассматривает возможность применения разных правовых путей для изменения места размещения объекта», — приводятся в сообщении слова директора Амурского филиала WWF России Петра Оиспова.
 
В WWF отмечают, что это не первая попытка бизнеса освоить эту территорию без должной экологической экспертизы. Общественность борется за бухту Перевозная уже больше 20 лет, только в предыдущие годы дело не доходило до положительного решения Главгосэкспертизы, говорится в сообщении. В 2013 году после протестов общественности от планов построить в бухте свой завод сжиженного газа отказался «Газпром».
 
Строительство терминала в бухте Перевозная – это проект компании «Восток ЛПГ». Первоначально объект планировалось ввести в 2018-2019 годах, затем сроки ввода были сдвинуты на 2021 год. Объем инвестиций в строительство компания оценивала в 4,5 млрд руб.
 


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