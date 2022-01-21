О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 21 января 2022 года, пятница , 15:50:03 мск
Нефть, Brent: $86.97 -1,42
Валюта:    76.44 -0,43    86.82 -0,31
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Криптовалюты падают в цене вслед за фондовым рынком и на новостях из России

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 21.01.22, Москва, 11:37    Основные криптовалюты мира дешевеют в пятницу вслед за падением фондового рынка США на ожиданиях скорого повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС), пишет CNBC.
 
Курс биткойна теряет в цене 8% на торгах в пятницу и составляет $38709 (к 09:42 по Москве), стоимость эфира (Ethereum) опустилась более чем на 9%, до $2853. С рекордного ноябрьского пика биткойн потерял более 40% стоимости.
 
За последние сутки капитализация мировых криптовалют рухнула примерно на $147 млрд, по данным Coinmarketcap.com.
 
Цифровые валюты часто используются в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков, однако аналитики отмечают, что вероятность более "ястребиной" позиции Федрезерва может стать негативным фактором для биткойна и других криптовалют.
 
Динамика биткойна в текущем году практически идентична колебаниям американского фондового индекса Nasdaq Composite, в составе которого преобладают акции технологических компаний. Индикатор опустился на 9,5% с начала года и вступил в фазу коррекции.
 
Настроения на традиционных рынках и рынках криптовалют могут обоюдно влиять на их динамику, говорят аналитики Международного валютного фонда (МВФ). "Резкое снижение цен на биткойн может усилить бегство инвесторов от риска и привести к сокращению инвестиций на фондовых рынках", - написали эксперты.
 
Между тем доходность гособлигаций США снижается после достижения двухлетнего максимума в начале недели, и, по мнению старшего аналитика Oanda Эдварда Мойи, "немного разочаровывает, что биткойн не отреагировал более позитивно на изменение тренда в доходности Treasury".
 
Накануне эксперт спрогнозировал, что цена биткойна может опуститься ниже $40 тыс. после публикации доклада ЦБ РФ. В докладе сказано, что широкое распространение криптовалют создает значительные риски для российского финансового рынка, которые могут нести системные угрозы при отсутствии ограничений и дальнейшем росте объемов инвестирования в криптовалюты российскими гражданами.
 
Россия входит в тройку мировых лидеров по майнингу биткойнов, добавил Мойя.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566535/
WWF: газовый терминал в Приморье угрожает амурским тиграм и леопардамЗимние холода, вероятно, продолжат поддерживать цены на нефть
Просмотров: 168

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

21.01.22
Российский рынок акций падает более чем на 3% на негативном внешнем фоне
21.01.22
Доллар США сохраняет стабильность на фоне снижения доходности гособлигаций и фондовых индексов
21.01.22
Американские индексы вновь снизились, не сумев удержать дневной рост
21.01.22
Рубль умеренно снижается к доллару и евро на старте торгов
21.01.22
Фондовые биржи АТР резко снижаются
21.01.22
Стоимость биткоина снижается в ходе торгов на 7,25%, до 38,7 тысячи долларов
21.01.22
Рубль сдает позиции на фоне распродаж акций на фондовых площадках
21.01.22
Цены на нефть и золото в Азии снизились
21.01.22
Европейские фондовые индексы могут попасть под влияние отката в США
21.01.22
Российский рынок акций снижается более чем на 2% перед встречей Лаврова и Блинкена
21.01.22
ЦБ купил на внутреннем рынке валюту на 36,7 млрд рублей
21.01.22
Криптовалюты падают в цене вслед за фондовым рынком и на новостях из России
20.01.22
Европейские фондовые индексы выросли на сильной корпоративной отчетности
20.01.22
Доллар США и доходность казначейских облигаций снизились, Nasdaq 100 вступил на территорию коррекции
20.01.22
Индекс Мосбиржи в начале утренней сессии вырос до 3451,5 пункта

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Криптовалюты падают в цене вслед за фондовым рынком и на новостях из России

«Нефть России», 21.01.22, Москва, 11:37   Основные криптовалюты мира дешевеют в пятницу вслед за падением фондового рынка США на ожиданиях скорого повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС), пишет CNBC.
 
Курс биткойна теряет в цене 8% на торгах в пятницу и составляет $38709 (к 09:42 по Москве), стоимость эфира (Ethereum) опустилась более чем на 9%, до $2853. С рекордного ноябрьского пика биткойн потерял более 40% стоимости.
 
За последние сутки капитализация мировых криптовалют рухнула примерно на $147 млрд, по данным Coinmarketcap.com.
 
Цифровые валюты часто используются в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков, однако аналитики отмечают, что вероятность более "ястребиной" позиции Федрезерва может стать негативным фактором для биткойна и других криптовалют.
 
Динамика биткойна в текущем году практически идентична колебаниям американского фондового индекса Nasdaq Composite, в составе которого преобладают акции технологических компаний. Индикатор опустился на 9,5% с начала года и вступил в фазу коррекции.
 
Настроения на традиционных рынках и рынках криптовалют могут обоюдно влиять на их динамику, говорят аналитики Международного валютного фонда (МВФ). "Резкое снижение цен на биткойн может усилить бегство инвесторов от риска и привести к сокращению инвестиций на фондовых рынках", - написали эксперты.
 
Между тем доходность гособлигаций США снижается после достижения двухлетнего максимума в начале недели, и, по мнению старшего аналитика Oanda Эдварда Мойи, "немного разочаровывает, что биткойн не отреагировал более позитивно на изменение тренда в доходности Treasury".
 
Накануне эксперт спрогнозировал, что цена биткойна может опуститься ниже $40 тыс. после публикации доклада ЦБ РФ. В докладе сказано, что широкое распространение криптовалют создает значительные риски для российского финансового рынка, которые могут нести системные угрозы при отсутствии ограничений и дальнейшем росте объемов инвестирования в криптовалюты российскими гражданами.
 
Россия входит в тройку мировых лидеров по майнингу биткойнов, добавил Мойя.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →