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Зимние холода, вероятно, продолжат поддерживать цены на нефть

Цены на нефть
«Нефть России», 21.01.22, Москва, 12:31    Ралли на рынке нефти, вероятно, продолжится, поскольку ОПЕК не удается выйти на целевые уровни добычи, а зимняя погода усиливает спрос, отмечают в TD Securities.
 
По словам аналитиков, ожидания относительно спроса на этой неделе укрепились на фоне повышения прогнозов Международного энергетического агентства по потреблению нефти.
 
Одновременно появляется все больше признаков того, что ОПЕК не удается достичь целевых уровней роста предложения. Добавьте к этому вероятность холодной зимней погоды в северном полушарии, и перспективы нефти становятся бычьими, говорит Барт Мелек, главный товарно-сырьевой аналитик TD Securities.
 
"Зима продолжается, и высокий спрос на все энергоносители будет усиливать бычий настрой (рынка). Есть вполне реальная возможность того, что более холодная, чем обычно, погода ввиду Ла-Ниньи будет содействовать росту спроса, а дефицит на рынке сформируется скорее раньше, чем позже", - заключает он.
 
William HornerПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566536/
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Зимние холода, вероятно, продолжат поддерживать цены на нефть

«Нефть России», 21.01.22, Москва, 12:31   Ралли на рынке нефти, вероятно, продолжится, поскольку ОПЕК не удается выйти на целевые уровни добычи, а зимняя погода усиливает спрос, отмечают в TD Securities.
 
По словам аналитиков, ожидания относительно спроса на этой неделе укрепились на фоне повышения прогнозов Международного энергетического агентства по потреблению нефти.
 
Одновременно появляется все больше признаков того, что ОПЕК не удается достичь целевых уровней роста предложения. Добавьте к этому вероятность холодной зимней погоды в северном полушарии, и перспективы нефти становятся бычьими, говорит Барт Мелек, главный товарно-сырьевой аналитик TD Securities.
 
"Зима продолжается, и высокий спрос на все энергоносители будет усиливать бычий настрой (рынка). Есть вполне реальная возможность того, что более холодная, чем обычно, погода ввиду Ла-Ниньи будет содействовать росту спроса, а дефицит на рынке сформируется скорее раньше, чем позже", - заключает он.
 
William Horner
 


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