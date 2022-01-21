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Нефтяные фьючерсы: Котировки снижаются на фоне данных Минэнерго США по запасам

Цены на нефть
«Нефть России», 21.01.22, Москва, 12:32    Цены на нефть снижаются после достижения 7-летнего максимума ранее на этой неделе. Инвесторы фиксируют прибыль после более чем 30-дневного ралли.
 
Фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 2%, до 86,65 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть WTI подешевели на 2,3%, до 83,64 доллара за баррель.
 
Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в четверг сообщило об увеличении запасов нефти в стране на 515 000 баррелей, тогда как аналитики ожидали их сокращения. Запасы бензина, согласно данным EIA, увеличились на 5,9 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали их роста на 2,1 млн баррелей.
 
Медвежьи данные EIA по запасам оказали давление на котировки. Между тем аналитики ожидают дальнейшего роста цен, так как предложение, вероятно, останется ограниченным, а спрос - устойчивым.
 
Will HornerПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566537/
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Нефтяные фьючерсы: Котировки снижаются на фоне данных Минэнерго США по запасам

«Нефть России», 21.01.22, Москва, 12:32   Цены на нефть снижаются после достижения 7-летнего максимума ранее на этой неделе. Инвесторы фиксируют прибыль после более чем 30-дневного ралли.
 
Фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 2%, до 86,65 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть WTI подешевели на 2,3%, до 83,64 доллара за баррель.
 
Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в четверг сообщило об увеличении запасов нефти в стране на 515 000 баррелей, тогда как аналитики ожидали их сокращения. Запасы бензина, согласно данным EIA, увеличились на 5,9 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали их роста на 2,1 млн баррелей.
 
Медвежьи данные EIA по запасам оказали давление на котировки. Между тем аналитики ожидают дальнейшего роста цен, так как предложение, вероятно, останется ограниченным, а спрос - устойчивым.
 
Will Horner
 


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