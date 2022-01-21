"Транснефть": в порту Новороссийска вновь начался шторм

Шторм вновь начался в порту Новороссийска, отставание от графика отгрузок нефти и дизельного топлива выросло до семи танкеров, сообщил журналистам представитель "Транснефти".



"В Новороссийске вновь начался шторм​​​. С 16.15 мск объявлено штормовое предупреждение, танкеры отшвартованы и отведены от причалов. Отставание от графика составляет 4 позиции по продукту и 3 по нефти", - сказал он. Днём ранее отставала погрузка четырех танкеров.



Балтийские порты Усть-Луга и Приморск работают в графике, хотя в первом действует штормовое предупреждение, порт ведет отгрузки по фактической погоде. В Козьмино погрузки приостанавливались по погодным условиям, но работы уже возобновлены на обоих причалах, ведется погрузка.



Прием в трубопроводную систему и отгрузки нефти на НПЗ в целом идут в соответствии с графиком.



"Транснефть" отгружает на экспорт нефть и нефтепродукты через морские порты Новороссийска (Краснодарский край, Черное море), Козьмино (Приморский край, Японское море), Приморска и Усть-Луги (Ленинградская область, Балтийское море). По итогам 2021 года компания отгрузила через эти порты на экспорт 114,2 миллиона тонн нефти - на 5,1% больше, чем годом ранее.

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