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"Транснефть": в порту Новороссийска вновь начался шторм

События
«Нефть России», 21.01.22, Москва, 12:33    Шторм вновь начался в порту Новороссийска, отставание от графика отгрузок нефти и дизельного топлива выросло до семи танкеров, сообщил журналистам представитель "Транснефти".
 
"В Новороссийске вновь начался шторм​​​. С 16.15 мск объявлено штормовое предупреждение, танкеры отшвартованы и отведены от причалов. Отставание от графика составляет 4 позиции по продукту и 3 по нефти", - сказал он. Днём ранее отставала погрузка четырех танкеров.
 
Балтийские порты Усть-Луга и Приморск работают в графике, хотя в первом действует штормовое предупреждение, порт ведет отгрузки по фактической погоде. В Козьмино погрузки приостанавливались по погодным условиям, но работы уже возобновлены на обоих причалах, ведется погрузка.
 
Прием в трубопроводную систему и отгрузки нефти на НПЗ в целом идут в соответствии с графиком.
 
"Транснефть" отгружает на экспорт нефть и нефтепродукты через морские порты Новороссийска (Краснодарский край, Черное море), Козьмино (Приморский край, Японское море), Приморска и Усть-Луги (Ленинградская область, Балтийское море). По итогам 2021 года компания отгрузила через эти порты на экспорт 114,2 миллиона тонн нефти - на 5,1% больше, чем годом ранее.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566538/
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"Транснефть": в порту Новороссийска вновь начался шторм

«Нефть России», 21.01.22, Москва, 12:33   Шторм вновь начался в порту Новороссийска, отставание от графика отгрузок нефти и дизельного топлива выросло до семи танкеров, сообщил журналистам представитель "Транснефти".
 
"В Новороссийске вновь начался шторм​​​. С 16.15 мск объявлено штормовое предупреждение, танкеры отшвартованы и отведены от причалов. Отставание от графика составляет 4 позиции по продукту и 3 по нефти", - сказал он. Днём ранее отставала погрузка четырех танкеров.
 
Балтийские порты Усть-Луга и Приморск работают в графике, хотя в первом действует штормовое предупреждение, порт ведет отгрузки по фактической погоде. В Козьмино погрузки приостанавливались по погодным условиям, но работы уже возобновлены на обоих причалах, ведется погрузка.
 
Прием в трубопроводную систему и отгрузки нефти на НПЗ в целом идут в соответствии с графиком.
 
"Транснефть" отгружает на экспорт нефть и нефтепродукты через морские порты Новороссийска (Краснодарский край, Черное море), Козьмино (Приморский край, Японское море), Приморска и Усть-Луги (Ленинградская область, Балтийское море). По итогам 2021 года компания отгрузила через эти порты на экспорт 114,2 миллиона тонн нефти - на 5,1% больше, чем годом ранее.
 


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