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"Газпром" не получал от потребителей в Европе допзаявки на поставки газа

Газпром
«Нефть России», 21.01.22, Москва, 12:34    "Газпром" не получал от европейских потребителей заявки на увеличение поставок газа по действующим контрактам. Обвинения в адрес России в создании газового кризиса ангажированы, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на пресс-конференции в пятницу.
 
"Насколько я знаю, дополнительных заявок к действующим контрактам в "Газпром" [от европейских потребителей] не поступало. То есть, похоже, европейцев эта ситуация устраивает, газовые трейдеры в Европе на этом зарабатывают очень хорошо. Поэтому таких заявок на дополнительные объемы, насколько я знаю, не поступало", - сказал он и назвал обвинения в адрес "Газпрома" "политическими и ангажированными".
 
Глава комитета Госдумы напомнил, что "Газпром" в 2021 года нарастил добычу газа почти на 62 млрд кубометров. "И более половины дополнительного объема добычи ушло на экспорт. Львиную долю мирового спроса в прошлом году обеспечил как раз "Газпром", - заключил он.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566539/
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"Газпром" не получал от потребителей в Европе допзаявки на поставки газа

«Нефть России», 21.01.22, Москва, 12:34   "Газпром" не получал от европейских потребителей заявки на увеличение поставок газа по действующим контрактам. Обвинения в адрес России в создании газового кризиса ангажированы, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на пресс-конференции в пятницу.
 
"Насколько я знаю, дополнительных заявок к действующим контрактам в "Газпром" [от европейских потребителей] не поступало. То есть, похоже, европейцев эта ситуация устраивает, газовые трейдеры в Европе на этом зарабатывают очень хорошо. Поэтому таких заявок на дополнительные объемы, насколько я знаю, не поступало", - сказал он и назвал обвинения в адрес "Газпрома" "политическими и ангажированными".
 
Глава комитета Госдумы напомнил, что "Газпром" в 2021 года нарастил добычу газа почти на 62 млрд кубометров. "И более половины дополнительного объема добычи ушло на экспорт. Львиную долю мирового спроса в прошлом году обеспечил как раз "Газпром", - заключил он.
 


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