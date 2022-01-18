"Газпром" не получал от потребителей в Европе допзаявки на поставки газа

«Нефть России», 21.01.22, Москва, 12:34 "Газпром" не получал от европейских потребителей заявки на увеличение поставок газа по действующим контрактам. Обвинения в адрес России в создании газового кризиса ангажированы, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на пресс-конференции в пятницу.



"Насколько я знаю, дополнительных заявок к действующим контрактам в "Газпром" [от европейских потребителей] не поступало. То есть, похоже, европейцев эта ситуация устраивает, газовые трейдеры в Европе на этом зарабатывают очень хорошо. Поэтому таких заявок на дополнительные объемы, насколько я знаю, не поступало", - сказал он и назвал обвинения в адрес "Газпрома" "политическими и ангажированными".



Глава комитета Госдумы напомнил, что "Газпром" в 2021 года нарастил добычу газа почти на 62 млрд кубометров. "И более половины дополнительного объема добычи ушло на экспорт. Львиную долю мирового спроса в прошлом году обеспечил как раз "Газпром", - заключил он.



