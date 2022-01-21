О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 21 января 2022 года, пятница , 15:50:55 мск
Нефть, Brent: $86.97 -1,42
Валюта:    76.44 -0,43    86.82 -0,31
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

В ГД считают, что запуск "Северного потока - 2" пройдет быстро при политическом решении

Политика
«Нефть России», 21.01.22, Москва, 12:37    Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что имеет место геополитическая задержка в сертификации газопровода
 
Сертификация и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" могут быть завершены достаточно быстро при наличии соответствующего политического решения со стороны Европы. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный в ходе онлайн-конференции.
 
"Если будет политическое решение, это можно очень быстро сделать, потому что все для этого готово", - сказал он.
 
Завальный отметил, что сейчас имеет место геополитическая задержка в сертификации "Северного потока - 2". "За всем стоит Америка. К сожалению, наши европейские партнеры занимают не очень активную позицию в этом вопросе, идут на поводу из натовской солидарности", - считает депутат.
 
Ответ на вопрос о сроках сертификации газопровода может быть дан после завершения текущего кризиса между Европой, США и Россией по вопросам безопасности, добавил глава комитета Госдумы.
 

О проекте
 
Строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года, а 29 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что завершено заполнение газом второй нитки газопровода, и он полностью готов к началу эксплуатации. Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора. Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.
 
Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что решение о сертификации оператора "Северного потока - 2" не будет принято в первой половине 2022 года.
 
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566540/
"Газпром" не получал от потребителей в Европе допзаявки на поставки газаГлава "Росатома" Лихачев назвал "трагической ошибкой" отказ Германии от атома
Просмотров: 138

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

21.01.22
Госдума проведет консультации о признании независимости ДНР и ЛНР
20.01.22
Байден пригрозил России экономической катастрофой в случае нападения на Украину
20.01.22
Байден указал России на близость "полномасштабной ядерной войны" при обострении с Западом
20.01.22
Зеленский призвал сенаторов США ввести санкции против РФ прямо сейчас
19.01.22
Противодействие Nord Stream 2 угрожает энергобезопасности Европы
19.01.22
США сочли, что изменение конституции Белоруссии позволит РФ разместить ядерные силы
19.01.22
Блинкен назвал цель своей предстоящей встречи с Лавровым в Женеве
19.01.22
«Игра на нервах какое-то время продолжится»
17.01.22
Глава делегации Ирана вылетел в Вену для продолжения переговоров по иранскому атому
16.01.22
Трамп пообещал своим сторонникам вернуть Белый дом в 2024 году
15.01.22
Посольство России в США предостерегло от «авантюр» с заявлениями о вторжении на Украину
15.01.22
США разработали 18 сценариев на случай эскалации вокруг Украины
14.01.22
«"Северный поток-2" — жертва новой холодной войны»
14.01.22
Столтенберг: НАТО не откажется от решения принять в альянс Украину и Грузию

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

В ГД считают, что запуск "Северного потока - 2" пройдет быстро при политическом решении

«Нефть России», 21.01.22, Москва, 12:37   Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что имеет место геополитическая задержка в сертификации газопровода
 
Сертификация и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" могут быть завершены достаточно быстро при наличии соответствующего политического решения со стороны Европы. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный в ходе онлайн-конференции.
 
"Если будет политическое решение, это можно очень быстро сделать, потому что все для этого готово", - сказал он.
 
Завальный отметил, что сейчас имеет место геополитическая задержка в сертификации "Северного потока - 2". "За всем стоит Америка. К сожалению, наши европейские партнеры занимают не очень активную позицию в этом вопросе, идут на поводу из натовской солидарности", - считает депутат.
 
Ответ на вопрос о сроках сертификации газопровода может быть дан после завершения текущего кризиса между Европой, США и Россией по вопросам безопасности, добавил глава комитета Госдумы.
 

О проекте
 
Строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года, а 29 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что завершено заполнение газом второй нитки газопровода, и он полностью готов к началу эксплуатации. Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора. Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.
 
Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что решение о сертификации оператора "Северного потока - 2" не будет принято в первой половине 2022 года.
 
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →