О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 21 января 2022 года, пятница , 15:51:06 мск
Нефть, Brent: $86.97 -1,42
Валюта:    76.44 -0,43    86.82 -0,31
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Глава "Росатома" Лихачев назвал "трагической ошибкой" отказ Германии от атома

Атомная энергетика
«Нефть России», 21.01.22, Москва, 13:03    Отказ от атомной энергетики стал трагической ошибкой Германии, которая тем самым не только получает проблемы в энергоснабжении, но и лишается драйвера для развития науки, считает гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
 
В 2011 году правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики в 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". Как заявило весной 2021 года Минэкономики ФРГ, компании-операторы атомных станций получат компенсации в 2,43 миллиарда евро.
 
"Отказ Германии от атомной энергетики - это ошибка. Я считаю, что она - трагическая ошибка", - сказал Лихачев, выступая в пятницу в Дубае на сессии по углеродной нейтральности, прошедшей в рамках "Недели Росатома" на "Экспо-2020".
 
По словам Лихачева, выбывающие германские АЭС заменяют "не совсем зелеными" источниками энергии. Кроме того, речь идет об уходе с рынка "очень высокотехнологичной отрасли", которая была "локомотивом" для германской науки, в том числе фундаментальной, отметил глава "Росатома".
 
Отказ ряда стран от атомной энергетики зачастую ведет к негативным экономическим и социальным последствиям, а замещение действующих АЭС генерацией на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) стоит дороже, чем продление срока эксплуатации атомных блоков, написал в прошлом году вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".
 
По его словам, в Германии сейчас один из самых высоких тарифов на электроэнергию в Европе - 30,5 евроцента за киловатт-час. Цены выросли на четверть в 2010-2013 годах, как раз в период, когда страна решила отказаться от АЭС.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566541/
В ГД считают, что запуск "Северного потока - 2" пройдет быстро при политическом решении
Просмотров: 124

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

21.01.22
Специалистов для новой армянской АЭС будут готовить в России
21.01.22
Глава "Росатома" Лихачев назвал "трагической ошибкой" отказ Германии от атома
20.01.22
Росатом обсудил с представителями ОАЭ строительство станций малой мощности
20.01.22
Росатом разработает предварительное ТЭО сооружения АСММ для Филиппин
19.01.22
Атом и речь ведем. В Минэнерго обсудили цену новых АЭС
18.01.22
Строительство АЭС "Эд-Дабаа" в Египте предполагается начать в июле
18.01.22
Второй энергоблок Белорусской АЭС предполагается запустить в феврале
17.01.22
Ловушку расплава ядерного топлива установили на блоке №3 АЭС "Сюйдапу" в КНР
14.01.22
Ремонт трех энергоблоков Калининской АЭС под Тверью поэтапно проведут в 2022 году
11.01.22
В Росатоме начали разработку модуля по переработке ОЯТ инновационного реактора БРЕСТ
09.01.22
Еврокомиссия: атомной энергетике ЕС потребуется 550 млрд евро инвестиций до 2050 года
08.01.22
Saxo Bank ждет, что атомную энергию признают зеленой
04.01.22
В Японии отложили ввод реактора АЭС "Иката" в коммерческую эксплуатацию
01.01.22
АЭС в РФ в 2021 г установили новый рекорд, выработав более 222 млрд кВт-ч

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Глава "Росатома" Лихачев назвал "трагической ошибкой" отказ Германии от атома

«Нефть России», 21.01.22, Москва, 13:03   Отказ от атомной энергетики стал трагической ошибкой Германии, которая тем самым не только получает проблемы в энергоснабжении, но и лишается драйвера для развития науки, считает гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
 
В 2011 году правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики в 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". Как заявило весной 2021 года Минэкономики ФРГ, компании-операторы атомных станций получат компенсации в 2,43 миллиарда евро.
 
"Отказ Германии от атомной энергетики - это ошибка. Я считаю, что она - трагическая ошибка", - сказал Лихачев, выступая в пятницу в Дубае на сессии по углеродной нейтральности, прошедшей в рамках "Недели Росатома" на "Экспо-2020".
 
По словам Лихачева, выбывающие германские АЭС заменяют "не совсем зелеными" источниками энергии. Кроме того, речь идет об уходе с рынка "очень высокотехнологичной отрасли", которая была "локомотивом" для германской науки, в том числе фундаментальной, отметил глава "Росатома".
 
Отказ ряда стран от атомной энергетики зачастую ведет к негативным экономическим и социальным последствиям, а замещение действующих АЭС генерацией на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) стоит дороже, чем продление срока эксплуатации атомных блоков, написал в прошлом году вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".
 
По его словам, в Германии сейчас один из самых высоких тарифов на электроэнергию в Европе - 30,5 евроцента за киловатт-час. Цены выросли на четверть в 2010-2013 годах, как раз в период, когда страна решила отказаться от АЭС.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →