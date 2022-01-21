Глава "Росатома" Лихачев назвал "трагической ошибкой" отказ Германии от атома

Отказ от атомной энергетики стал трагической ошибкой Германии, которая тем самым не только получает проблемы в энергоснабжении, но и лишается драйвера для развития науки, считает гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.



В 2011 году правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики в 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". Как заявило весной 2021 года Минэкономики ФРГ, компании-операторы атомных станций получат компенсации в 2,43 миллиарда евро.



"Отказ Германии от атомной энергетики - это ошибка. Я считаю, что она - трагическая ошибка", - сказал Лихачев, выступая в пятницу в Дубае на сессии по углеродной нейтральности, прошедшей в рамках "Недели Росатома" на "Экспо-2020".



По словам Лихачева, выбывающие германские АЭС заменяют "не совсем зелеными" источниками энергии. Кроме того, речь идет об уходе с рынка "очень высокотехнологичной отрасли", которая была "локомотивом" для германской науки, в том числе фундаментальной, отметил глава "Росатома".



Отказ ряда стран от атомной энергетики зачастую ведет к негативным экономическим и социальным последствиям, а замещение действующих АЭС генерацией на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) стоит дороже, чем продление срока эксплуатации атомных блоков, написал в прошлом году вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".



По его словам, в Германии сейчас один из самых высоких тарифов на электроэнергию в Европе - 30,5 евроцента за киловатт-час. Цены выросли на четверть в 2010-2013 годах, как раз в период, когда страна решила отказаться от АЭС.

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