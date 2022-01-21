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Иран возобновил поставки газа в Турцию

Экспорт, импорт
«Нефть России», 21.01.22, Москва, 20:59    Национальная газовая компания Ирана заявила о возобновлении поставок газа в Турцию. Об этом в пятницу сообщило информационное агентство Шана.
 
По его данным, возникшие 19 января технические неполадки, из-за которых было решено приостановить поставки газа на 10 дней, устранены. По версии иранской стороны, произошла утечка газа на турецкой станции.
 
Отмечается, что 17 января поставки газа из Ирана в Турцию сократились до трети от суточного контрактного объема.
 
Иран поставляет в Турцию в среднем 10 млрд куб. м газа в год по газопроводу Тенгиз - Анкара. Согласно последним данным, доля иранского газа в энергетическом балансе Турции в 2021 году составила порядка 16%.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566562/
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Иран возобновил поставки газа в Турцию

«Нефть России», 21.01.22, Москва, 20:59   Национальная газовая компания Ирана заявила о возобновлении поставок газа в Турцию. Об этом в пятницу сообщило информационное агентство Шана.
 
По его данным, возникшие 19 января технические неполадки, из-за которых было решено приостановить поставки газа на 10 дней, устранены. По версии иранской стороны, произошла утечка газа на турецкой станции.
 
Отмечается, что 17 января поставки газа из Ирана в Турцию сократились до трети от суточного контрактного объема.
 
Иран поставляет в Турцию в среднем 10 млрд куб. м газа в год по газопроводу Тенгиз - Анкара. Согласно последним данным, доля иранского газа в энергетическом балансе Турции в 2021 году составила порядка 16%.
 


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