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Royal Dutch Shell сократила название до Shell

Иностранные компании
«Нефть России», 21.01.22, Москва, 21:03    Англо-голландская нефтегазовая корпорация Royal Dutch Shell объявила о вступлении в силу решения о сокращении названия компании до Shell, сообщается в пресс-релизе компании.
 
"Shell сегодня подтвердила изменение своего названия с Royal Dutch Shell plc на Shell plc​​​. Shell объявила решение совета директоров об изменении названия 20 декабря. Это изменение вступило в силу сейчас", - говорится в сообщении Shell.
 
Отмечается, что Euronext Amsterdam, а также биржи Лондона и Нью-Йорка были проинформированы об изменении названия компании. Euronext Amsterdam и Лондонская биржа отразят это изменение 25 января, новое название на бирже Нью-Йорка отразится 31 января.
 
Также Shell сообщает акционерам, что изменение название не повлияет на акции в их владении, акционерные сертификаты остаются действительными и другие выпускаться не будут.
 
Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах. В ноябре совет директоров компании предложил внести изменения в устав компании, чтобы упростить структуру ее акционерного капитала и привести ее в соответствие с другими компаниями.
 
Меры реструктуризации компании включают в себя переход к единой линейке акций от структуры акций классов A и B, изменение налогового резидентства на Великобританию. Акционеры при этом сохранят существующие юридические права, права собственности и права на распределение капитала. Акции компании будут по-прежнему котироваться в Амстердаме, Лондоне и Нью-Йорке.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566564/
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Royal Dutch Shell сократила название до Shell

«Нефть России», 21.01.22, Москва, 21:03   Англо-голландская нефтегазовая корпорация Royal Dutch Shell объявила о вступлении в силу решения о сокращении названия компании до Shell, сообщается в пресс-релизе компании.
 
"Shell сегодня подтвердила изменение своего названия с Royal Dutch Shell plc на Shell plc​​​. Shell объявила решение совета директоров об изменении названия 20 декабря. Это изменение вступило в силу сейчас", - говорится в сообщении Shell.
 
Отмечается, что Euronext Amsterdam, а также биржи Лондона и Нью-Йорка были проинформированы об изменении названия компании. Euronext Amsterdam и Лондонская биржа отразят это изменение 25 января, новое название на бирже Нью-Йорка отразится 31 января.
 
Также Shell сообщает акционерам, что изменение название не повлияет на акции в их владении, акционерные сертификаты остаются действительными и другие выпускаться не будут.
 
Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах. В ноябре совет директоров компании предложил внести изменения в устав компании, чтобы упростить структуру ее акционерного капитала и привести ее в соответствие с другими компаниями.
 
Меры реструктуризации компании включают в себя переход к единой линейке акций от структуры акций классов A и B, изменение налогового резидентства на Великобританию. Акционеры при этом сохранят существующие юридические права, права собственности и права на распределение капитала. Акции компании будут по-прежнему котироваться в Амстердаме, Лондоне и Нью-Йорке.
 


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