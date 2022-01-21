Royal Dutch Shell сократила название до Shell

Англо-голландская нефтегазовая корпорация Royal Dutch Shell объявила о вступлении в силу решения о сокращении названия компании до Shell, сообщается в пресс-релизе компании.



"Shell сегодня подтвердила изменение своего названия с Royal Dutch Shell plc на Shell plc​​​. Shell объявила решение совета директоров об изменении названия 20 декабря. Это изменение вступило в силу сейчас", - говорится в сообщении Shell.



Отмечается, что Euronext Amsterdam, а также биржи Лондона и Нью-Йорка были проинформированы об изменении названия компании. Euronext Amsterdam и Лондонская биржа отразят это изменение 25 января, новое название на бирже Нью-Йорка отразится 31 января.



Также Shell сообщает акционерам, что изменение название не повлияет на акции в их владении, акционерные сертификаты остаются действительными и другие выпускаться не будут.



Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах. В ноябре совет директоров компании предложил внести изменения в устав компании, чтобы упростить структуру ее акционерного капитала и привести ее в соответствие с другими компаниями.



Меры реструктуризации компании включают в себя переход к единой линейке акций от структуры акций классов A и B, изменение налогового резидентства на Великобританию. Акционеры при этом сохранят существующие юридические права, права собственности и права на распределение капитала. Акции компании будут по-прежнему котироваться в Амстердаме, Лондоне и Нью-Йорке.

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