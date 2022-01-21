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Фьючерсы на газ в Европе к закрытию торгов подорожали на 6%, выше $900 за тыс кубометров

Цены на газ
«Нефть России», 21.01.22, Москва, 21:04    Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли примерно на 6% по отношению к цене вчерашнего закрытия и перешагнули порог в 900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
 
Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов чуть превысила 880 долларов​​​. В течение дня цены демонстрировали небольшие колебания, в первые часы торгов наблюдалось снижение, а затем оно сменилось ростом. Минимальный показатель составил почти 853 доллара, а максимальный — 961 доллар. К закрытию котировки снизили темпы роста до 6,3% к расчётной цене четверга. Последние фьючерсные контракты продавались по 934,2 доллара.
 
Эти котировки 21 декабря достигли исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. Расчётная цена январских фьючерсов в последние дни прошлого года упала вдвое, на 30 декабря — до 1020 долларов, а в первой половине января демонстрировала нестабильную динамику.
 
Эксперты связывали рост стоимости газа с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566565/
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Фьючерсы на газ в Европе к закрытию торгов подорожали на 6%, выше $900 за тыс кубометров

«Нефть России», 21.01.22, Москва, 21:04   Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли примерно на 6% по отношению к цене вчерашнего закрытия и перешагнули порог в 900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
 
Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов чуть превысила 880 долларов​​​. В течение дня цены демонстрировали небольшие колебания, в первые часы торгов наблюдалось снижение, а затем оно сменилось ростом. Минимальный показатель составил почти 853 доллара, а максимальный — 961 доллар. К закрытию котировки снизили темпы роста до 6,3% к расчётной цене четверга. Последние фьючерсные контракты продавались по 934,2 доллара.
 
Эти котировки 21 декабря достигли исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. Расчётная цена январских фьючерсов в последние дни прошлого года упала вдвое, на 30 декабря — до 1020 долларов, а в первой половине января демонстрировала нестабильную динамику.
 
Эксперты связывали рост стоимости газа с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
 


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