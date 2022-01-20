Газ будет играть "дополнительную роль" во время энергетического перехода в ФРГ

Германия будет нуждаться в газе на период реализации энергетической реформы и перехода к возобновляемым источникам. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу на пресс-конференции в Берлине.



"Мы будем расширять использование возобновляемых источников энергии", - сказал он. "На переходное время мы будем использовать газ, - добавил канцлер. - Он будет играть дополнительную роль в переходный период".



Германия поставила цель достичь климатической нейтральности к 2045 году. Сейчас страна отказывается от угля и от атомной энергетики, отключив 31 декабря три из шести последних работающих в стране АЭС. Одновременно с этим ФРГ требуется больше газа, чтобы этот переход прошел максимально безболезненно для промышленности и экономики.

Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566566/