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Газ будет играть "дополнительную роль" во время энергетического перехода в ФРГ

Энергобезопасность
«Нефть России», 21.01.22, Москва, 21:05    Германия будет нуждаться в газе на период реализации энергетической реформы и перехода к возобновляемым источникам. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу на пресс-конференции в Берлине.
 
"Мы будем расширять использование возобновляемых источников энергии", - сказал он. "На переходное время мы будем использовать газ, - добавил канцлер. - Он будет играть дополнительную роль в переходный период".
 
Германия поставила цель достичь климатической нейтральности к 2045 году. Сейчас страна отказывается от угля и от атомной энергетики, отключив 31 декабря три из шести последних работающих в стране АЭС. Одновременно с этим ФРГ требуется больше газа, чтобы этот переход прошел максимально безболезненно для промышленности и экономики.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566566/
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Газ будет играть "дополнительную роль" во время энергетического перехода в ФРГ

«Нефть России», 21.01.22, Москва, 21:05   Германия будет нуждаться в газе на период реализации энергетической реформы и перехода к возобновляемым источникам. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу на пресс-конференции в Берлине.
 
"Мы будем расширять использование возобновляемых источников энергии", - сказал он. "На переходное время мы будем использовать газ, - добавил канцлер. - Он будет играть дополнительную роль в переходный период".
 
Германия поставила цель достичь климатической нейтральности к 2045 году. Сейчас страна отказывается от угля и от атомной энергетики, отключив 31 декабря три из шести последних работающих в стране АЭС. Одновременно с этим ФРГ требуется больше газа, чтобы этот переход прошел максимально безболезненно для промышленности и экономики.
 


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