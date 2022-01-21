Чем рискует Германия в случае отказа от сертификации «Северного потока – 2»

Ускорить получение разрешений может расследование против лидеров партии «Зеленых»



Германия не станет выплачивать компенсацию участникам проекта «Северный поток – 2», если Федеральное сетевое агентство страны (Bundesnetzagentur) примет решение о несоответствии этого газопровода требованиям Евросоюза и Германии. Об этом в интервью изданию Spiegel заявил 21 января министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.



Он напомнил, что сейчас сертификация проекта приостановлена. «Если она будет возобновлена, то эта процедура должна будет внести ясность, соблюдены ли условия для одобрения [запуска газопровода в работу] в соответствии с немецкими и европейским правилами. Если это не так, то компенсация не полагается», – подчеркнул он.



В пресс–службе оператора газопровода, компании Nord Stream 2 «Ведомостям» сообщили, что прикладывают «все усилия для соответствия правилам и требованиям немецкого регулятора». «Это относится, в том числе и к Закону об энергетическом хозяйстве ФРГ (German Energy Industry Act), имплементирующему положения Газовой директивы ЕС в германское законодательство», – отметил представитель компании.



В сентябре 2021 г. строительство газопровода было физически завершено, после чего немецкий регулятор начал процедуру сертификации Nord Stream 2 на предмет соответствия требованиям законодательства ФРГ. После получения одобрения со стороны Bundesnetzagentur окончательную судьбу проекта должна решить Еврокомиссия (ЕК).



В ноябре 2021 г. немецкий регулятор неожиданно приостановил сертификацию: для ее успешного прохождения потребовалось создание в ФРГ дочерней компании Nord Stream 2, которая зарегистрирована сегодня в Швейцарии. Предполагалось, что задержка сертификации с учетом новых обстоятельств не продлится более четырех месяцев. Но в середине декабря 2021 г. Bundesnetzagentur сообщил, что сертификацию не удастся завершить ранее начала второго полугодия 2022 г.



«Газпром» пытается обойти требования обновленной в апреле 2019 г. газовой директивы ЕС. Она предусматривает разделение компаний – поставщиков газа и компаний, транспортирующих газ. Чтобы «Северный поток – 2» соответствовал этим требованиям, 50% пропускной мощности трубы должно бронироваться для альтернативных поставщиков, а компания–оператор Nord Stream 2 должна быть независимой от «Газпрома».



Спотовые цены на газ в Европе чутко реагировали на все новости, связанные со строительством и сертификацией газопровода. После декабрьского заявления Bundesnetzagentur о новой сдвижке сроков сертификации спотовые цены на газ в ЕС достигли абсолютного исторического максимума в $2200 за 1000 куб. м.



При этом в Европе сохраняются высокие цены на газ при рекордно низких запасах в подземных хранилищах (ПХГ). По данным биржи ICE, на голландском хабе TTF 21 января стоимость февральского фьючерса поднималась до $975,8 за 1000 куб. м. А запасы в ПХГ на 19 января (последние доступные данные на Gas Infrastructure Europe) составляли всего около 48,6 млрд куб. м газа, то есть на 16 млрд куб. м меньше, чем в ту же дату 2021 г.



Как российская, так и немецкая стороны неоднократно подчеркивали, что «Северный поток – 2» является исключительно коммерческим проектом, напоминает адвокат практики ART DE LEX Марат Самарский. По его мнению, заморозка проекта может привести «к широкому кругу разбирательств, вплоть до инвестиционного арбитража (разбирательство между инвестором и принимающим инвестиции государством. – «Ведомости») и даже до суда ВТО».



Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин добавляет, что при неблагоприятном для «Газпрома» решении о сертификации проекта, избежать выплат компенсации Германии будет не просто.



Недружественные шаги Берлина, по мнению Самарского, также могут привести к ответным действиям «Газпрома», обладающего в Германии «существенной инфраструктурой ПХГ» (компании принадлежат хранилища Йемгум, Реден и Этцель суммарной мощностью около 6 млрд куб. м).



«Обычно российская газовая монополия с максимальным пониманием относится к просьбам потребителей (о дополнительных поставках газа. – «Ведомости»), но при таком раскладе все может измениться», – сказал юрист.



Заявление Хабека объясняется давлением, оказываемым на партию «Зеленых» («Союз 90/Зелeные») со стороны США, полагает научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов. По словам эксперта, это заявление в большей степени отражает внутриполитическую борьбу в ФРГ, в частности, между социал–демократической партией Германии (СДПГ), которая поддерживает строительство газопровода, и ориентированной на США партией «Зеленых».



«Противники «Северного потока – 2» будут пытаться сорвать проект, но оснований считать, что позиция Берлина в отношении проекта изменилась, сейчас нет», – подчеркнул Соколов.



Существенно не повлияют заявления Роберта Хабека и на газовый рынок, сказал «Ведомостям» заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он добавил, во–первых, пока нет оснований полагать, что немецкий регулятор откажется от уже согласованной схемы изменения структуры владения участком газопровода в немецких водах, которая по идее должна позволить сертифицировать оператора в соответствии с новыми правилами. А во–вторых, вопрос выплат компенсации по международному проекту «Северный поток – 2» не входит в компетенцию министра экономики ФРГ.



Сегодня мнения европейских государств по поводу реализации «Северного потока – 2», по словам политолога Александра Камкина, разделились примерно поровну. За сертификацию газопровода выступает «старая Европа» – Германия, Австрия, Италия и их союзники. Против – «преданные американские сателлиты», то есть Польша и страны Прибалтики, добавил он. По словам Камкина, судьба трубопровода зависит от того, получится ли у России провести его через «все хитросплетения европейского энергетического законодательства». Кроме того, по мнению политолога, позиции «зеленых» в правительстве Германии вскоре могут пошатнуться, поскольку против их лидеров – министра иностранных дел Анналены Бербок и министра экономики Роберта Хабека – начато расследование по обвинению в незаконном присвоении антикоронавирусных выплат в 2020 г.



Матвей Катков, Илья Лакстыгал, Глеб Мишутин

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