НАТО отвергло требования РФ вывести военных из Болгарии и Румынии

В Североатлантическом альянсе отвергли требования России о выводе войск из Болгарии и Румынии, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя НАТО Оану Лунгеску.



"НАТО не откажется от способности защищать и оборонять друг друга, в том числе присутствием войск в восточной части альянса", - приводят СМИ заявление Лунгеску.



"Требования России создадут первый и второй класс членов НАТО, чего мы не можем допустить. Мы отвергаем любые идеи о сферах влияния в Европе", - подчеркнула Лунгеску.



Представитель альянса добавила, что в НАТО всегда будут реагировать на любые ухудшения в сфере безопасности, "в том числе укрепляя коллективную оборону". Более того, по ее словам, НАТО продолжает оценивать необходимость усиливать восточную часть альянса.



В пятницу МИД Болгарии призвал Россию уважать внешнеполитический выбор Софии в том, что касается членства страны в НАТО.



Ранее в МИД РФ сообщили, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года.

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