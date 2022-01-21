Минэкономики ФРГ объяснило заявления о компенсациях из-за Nord Stream 2

Не стоит давать далеко идущие прогнозы относительно компенсационных выплат в случае запрета немецким регулятором эксплуатировать «Северный поток-2», сообщила представитель федерального Министерства экономики и защиты климата Германии, передает «РИА Новости».



Она указала, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейскому энергетическому праву. Если требования регуляторов к «Северному потоку-2» будут выполнены, продолжила представитель министерства, то его использование одобрят.



«Сейчас не все разрешения представлены, и о возможных дальнейших выводах — они будут проверяться, когда придет время, я не хочу забегать так далеко вперед. Министр тоже не стал предвосхищать их», — заключили в ведомстве.



Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страна не будет обязана выплачивать компенсации, если регуляторы не одобрят запуск «Северного потока-2». Он указал, что газопровод обязан соответствовать как европейским, так и немецким стандартам. «А если это не так, то компенсация не полагается», — пояснил министр.



Хабек назвал «фактом» зависимость Берлина от поставок энергоресурсов из России. По его мнению, «Северный поток-2» есть и всегда был «геополитическим проектом», так как после начала его использования Москва сможет прекратить транзит газа через территорию Украины.



В «Газпроме» сообщили об окончании строительства газопровода в сентябре прошлого года, он готов к эксплуатации. В декабре немецкое Федеральное сетевое агентство предупредило, что сертификации проекта не стоит ждать в первой половине 2022 года. Москва призвала «не политизировать» процесс сертификации газопровода. Канцлер Германии Олаф Шольц утверждал, что регулятор не руководствуется политикой в процессе рассмотрения заявки на одобрение проекта.

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