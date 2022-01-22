Рынок российских акций и курс рубля вырастут на следующей неделе

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе роста российского рынка акций, а также значительного коррекционного повышения курса рубля - как к доллару, так и к евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.



В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи повысится за неделю на 0,9%, до 3471 пункта​​​.



Долларовый индекс РТС в таком случае за счёт резкого укрепления рубля увеличится значительно больше - на 3,1%, до 1445 пунктов.



Цена на нефть марки Brent упадет более чем на 1,5 доллара, до 86 долларов за баррель, курс евро на форексе сползет в пределах 0,5 цента, до 1,13 доллара, оценивают аналитики.



Курс доллара упадет на 1 рубль, до 76,4 рубля, евро - на 1,3 рубля, до 86,5 рубля, ожидают аналитики.





ДРАЙВЕРЫ РЫНКА



Ключевым событием будущей недели станет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, на котором, с одной стороны, будет подтверждена готовность к ужесточению монетарной политики, а с другой - высказаны опасения относительно наблюдаемого замедления экономического роста, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".



"Инвесторы также будут ждать подсказок относительно сроков начала и темпов сворачивания баланса ФРС. В случае если Джером Пауэлл (глава ФРС – ред.) уделит внимание временной слабости экономики, это может быть расценено как готовность к более плавному ужесточению... что благоприятно для рисковых активов. Однако вероятность такого сценария невелика, учитывая динамику инфляции", - добавляет он.



С другой стороны, если ФРС удивит рынки более жесткими риторикой и планом действий, то это может стать поводом для полноценной коррекции фондовых площадок, замечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Кроме того, доллар получит в таком случае весомую поддержку, что ограничит спрос на большинство рискованных активов и валют, говорит эксперт.



По риторике ФРС, вероятно, инвесторы постараются судить, насколько будет повышена учётная ставка - на 25 б.п. или сразу на 50 б.п, и последнее уже не выглядит невероятным, учитывая ускорение инфляционных процессов в стране, замечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.



Сезон же отчетности в США пока не дает особенных поводов для роста оптимизма: из 26 отчитавшихся за четвертый квартал представителей банковского сектора менее двух третей показали результаты выше консенсус-прогноза по выручке, замечает Александр Бахтин из компании "БКС мир инвестиций".



Теперь на неделе результаты представят IBM, General Electric, Verizon, Microsoft, Johnson & Johnson, American Express, AT&T, Boeing, Tesla, Apple, Mcdonald's, Visa, Mastercard, Caterpillar, напоминает Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс".





РАСПРОДАЖИ КОНЧИЛИСЬ?



В итоге основные фондовые индексы мира могут откатиться на предыдущие минимумы, считает Ващенко.



Для российского же рынка остаётся актуальным внешнеполитическая ситуация, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".



В пятницу в Женеве прошла встреча главы МИДа РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, обострения не произошло, новых разногласий не выявилось, и на будущей неделе эта история получит развитие, и то, в каком ключе она будет двигаться дальше, во многом определит и настроения в отношении рублевых активов, поясняет Бахтин.



"Пока сложно говорить о каких-то положительных тенденциях. Поэтому отечественные акции могут вновь оказаться под сильным давлением, хотя падение с начала года уже сделало российский рынок крайне дешевым", - оценивает ситуацию Кочетков.



"В ближайшее время волатильность на рынке останется высокой. При отсутствии эскалации напряженности между Россией и США и роста санкционных рисков индекс Мосбиржи, по нашему мнению, будет тяготеть к восстановлению в направлении зоны 3650-3700 пунктов, оправдывающей даже текущие, повышенные уровни странового риска (5-летние российские CDS сейчас находятся в районе 200 б.п., максимумы с марта 2020 года)" - полагает Локтюхов.



В случае же усиления нервозности на рынке из-за политики и обсуждаемых в США санкционных законопроектов он не исключает новых попыток снижения индекса Мосбиржи в район 3100-3200 пунктов, но с последующим резким отскоком.



"Более низкие ценовые уровни выглядят крайне неустойчивыми, так как пока нет оснований для ухудшения фундаментальных характеристик рынка или перспектив российской экономики", - добавляет эксперт.



Массированные распродажи российских акций, вероятно, завершились, резюмирует Вайсберг.





РУБЛЬ НАЙДЕТ ОПОРУ?



Динамику курса рубля также продолжат определять те же новости, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Пока сложно предполагать существенное снижение политической напряженности, но российские активы могут поддержать намерения продолжить переговоры в формате "Россия - НАТО", добавляет он.



При этом за счёт существенно выросших нефтяных цен у рубля остается потенциал к укреплению, а поддержку ему на следующей неделе будет оказывать пик налогового периода, указывает Григорьев. Тем не менее в связи с внешнеполитической неопределенностью повышенная волатильность рубля, вероятно, сохранится – "мы ожидаем, что на следующей неделе курс будет находиться в диапазоне 73,75-77,75 рубля за доллар", оценивает эксперт.



При этом фундаментальные экономические показатели РФ - одни из лучших в мире, доходность гособлигаций (ОФЗ) на уровне 9,5% годовых, двойной профицит счёта текущих операций и бюджета делают рубль почти безальтернативным для инвестиций, считает Кочетков.



Тем не менее, политические риски будут удерживать курс в районе 77 рублей за доллар. Но в случае появления позитивных сигналов курс быстро вернётся под уровень 75 рублей за доллар, добавляет он.





ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ



В России операционные результаты за прошлый квартал опубликуют ММК, Polymetal, ЛСР, "М.Видео", "Лента", "Детский мир", при этом, лучше рынка будут акции компаний потребительского сектора, считает Ващенко.



Рост долговых ставок в развитых странах продолжит давить на сектор информационных технологий, одновременно политические риски и призывы к новым западным санкциям будут оказывать давление на российский финансовый сектор, указывает Кочетков.



Впрочем, рынок в целом и "голубые фишки" в частности выглядят все еще сильно недооцененными, особенно учитывая перспективу обильных дивидендных выплат по итогам успешного прошлого года и сохранение видов на хорошие дивиденды и в этом году, считает Локтюхов. Так, дивидендная доходность по акциям Сбербанка и "Газпрома" (можно ждать выплат в размере 26 и 44 рублей на акцию соответственно) при текущих котировках может быть двузначной, замечает эксперт.



"Дивидендный" подход привлекателен и для Андрея Верникова из инвестгруппы "Универ капитал".



"От ужесточения денежной политики ФРС развивающиеся рынки проигрывают, кроме того, у стран с большими долларовыми долгами могут быть проблемы. Разумным в такой ситуации представляется держать в портфеле запас денег для инвестирования не менее 30% на случай новых "присадок" рынка, и покупать акции исключительно крупных компаний, которые выплачивают дивиденды. Это надежно", - рекомендует он.



"То же можно сказать и про облигации. Высокодоходные акции сейчас - рисковый актив. То, что OR (бывшая "Обувь России" - ред.) на этой неделе допустила техдефолт по облигациям, является напоминанием об этом. Можно покупать ОФЗ частями, акции Сбербанка, "Газпрома", Московской биржи", - добавляет аналитик.



Есть основания для оптимизма, и можно надеяться, что давление политического негатива, сильное в настоящее время, в перспективе будет ослабевать, способствуя возврату рынка, крайне привлекательного по фундаментальным показателям, к росту. При таком сценарии все ключевые бумаги выглядят крайне интересными для долгосрочного инвестора, подчёркивает Локтюхов.



Таким образом, нужно запастись терпением: фактор высоких дивидендов наш рынок будет отыгрывать не раньше конца марта, а пока его ожидает ненаправленная динамика и высокая турбулентность, резюмирует Верников.



Дмитрий Майоров, Елена Лыкова

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