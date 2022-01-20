О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 22 января 2022 года, суббота , 10:00:26 мск
Нефть, Brent: $87.79 +0,82
Валюта:    76.69 +0,25    86.91 +0,09
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

США считают, что Россия в случае санкций не станет перекрывать газ Европе

Санкции
«Нефть России», 22.01.22, Москва, 09:04    США считают, что не в интересах России будет перекрывать газ Европе в случае введения санкций из-за ситуации на Украине. Такое мнение выразила в интервью телеканалу "РАИ-1" американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд, стенограмма которого была распространена дипмиссией в пятницу.
 
"Наш план состоит в том, чтобы тесно работать с союзниками для их поддержки в случае любых действий, которые могут быть предприняты против них, включая возможность действий России по газопроводу, - сказала Томас-Гринфилд. - Но, по моему мнению, это в равной степени нанесло бы ущерб и России, так что это было бы не в их интересах перекрывать европейцам доступ к газопроводу".
 
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566573/
Рынок российских акций и курс рубля вырастут на следующей неделеПушков призвал прекратить уступки для Молдавии по газу после слов Санду
Просмотров: 67

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

20.01.22
Reuters узнал о планах Белого дома ограничить экспорт микросхем в Россию
19.01.22
FT оценил подготовку России к новым санкциям США и Евросоюза
17.01.22
Handelsblatt узнал, что Запад отказался от идеи отключить Россию от SWIFT
16.01.22
Будущий лидер ХДС сравнил отключение РФ от SWIFT с "атомной бомбой" для денежного рынка
16.01.22
Кремль: РФ может прекратить отношения с США в случае санкций против руководства страны
14.01.22
Сенат США отклонил законопроект о новых санкциях против "Северного потока 2"
13.01.22
Эксперт оценил риски для экономики Россия из-за возможных санкций США
13.01.22
ЕС продлил еще на полгода экономические санкции против России
12.01.22
В США предложили ввести санкции против руководства и банков РФ в случае вторжения на
12.01.22
Санкциям прописывают сценарии. Что включает проект очередных антироссийских ограничений
11.01.22
Администрация Байдена убеждает демократов не голосовать за санкции против СП-2
10.01.22
Bloomberg: Европа опасается экономических последствий жестких санкций в отношении РФ
08.01.22
Зеленский призвал сенат США поддержать меры против "Северного потока - 2"
08.01.22
В США испугались, что антироссийские санкции вернутся бумерангом

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

США считают, что Россия в случае санкций не станет перекрывать газ Европе

«Нефть России», 22.01.22, Москва, 09:04   США считают, что не в интересах России будет перекрывать газ Европе в случае введения санкций из-за ситуации на Украине. Такое мнение выразила в интервью телеканалу "РАИ-1" американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд, стенограмма которого была распространена дипмиссией в пятницу.
 
"Наш план состоит в том, чтобы тесно работать с союзниками для их поддержки в случае любых действий, которые могут быть предприняты против них, включая возможность действий России по газопроводу, - сказала Томас-Гринфилд. - Но, по моему мнению, это в равной степени нанесло бы ущерб и России, так что это было бы не в их интересах перекрывать европейцам доступ к газопроводу".
 
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →