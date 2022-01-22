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Пушков призвал прекратить уступки для Молдавии по газу после слов Санду

Политика
«Нефть России», 22.01.22, Москва, 09:05    Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отреагировал на антироссийское заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что якобы из-за РФ случился конфликт в 1992 году в Приднестровье.
 
Какой готовности к сотрудничеству руководство Молдавии после таких заявлений ждет от России? Такой вопрос задал российский сенатор в своем Telegram-канале, добавив, что Москва и так была чрезмерно корректна.
 
По словам Пушкова, подобные высказывания Санду разжигают враждебность к России. После этих заявлений нет никаких причин входить в сложное финансовое положение молдавских властей. "За газ надо платить, а где Санду возьмет деньги - ее дело, не наше", - заключил сенатор.
 
В вопросе поставок российского газа в Молдавию отсутствует политическая составляющая. Об этом на днях заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, газ поставляется, он должен оплачиваться. "Здесь нет двойного дна никакого", - отметил Песков.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566574/
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Пушков призвал прекратить уступки для Молдавии по газу после слов Санду

«Нефть России», 22.01.22, Москва, 09:05   Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отреагировал на антироссийское заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что якобы из-за РФ случился конфликт в 1992 году в Приднестровье.
 
Какой готовности к сотрудничеству руководство Молдавии после таких заявлений ждет от России? Такой вопрос задал российский сенатор в своем Telegram-канале, добавив, что Москва и так была чрезмерно корректна.
 
По словам Пушкова, подобные высказывания Санду разжигают враждебность к России. После этих заявлений нет никаких причин входить в сложное финансовое положение молдавских властей. "За газ надо платить, а где Санду возьмет деньги - ее дело, не наше", - заключил сенатор.
 
В вопросе поставок российского газа в Молдавию отсутствует политическая составляющая. Об этом на днях заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, газ поставляется, он должен оплачиваться. "Здесь нет двойного дна никакого", - отметил Песков.
 


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