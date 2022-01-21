В Москве выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги

«Нефть России», 22.01.22, Москва, 09:08 Скоро москвичи получат коммунальные платежки за январь и наверняка удивятся - там не только окажутся новые тарифы на некоторые услуги, но и одна из самых дорогих строчек поменяет название.



За вывоз и утилизацию мусора москвичи теперь платят 7,27 рубля с квадратного метра. Фото: Антон Новодережкин / ТАССЗа вывоз и утилизацию мусора москвичи теперь платят 7,27 рубля с квадратного метра. Фото: Антон Новодережкин / ТАССЗа вывоз и утилизацию мусора москвичи теперь платят 7,27 рубля с квадратного метра. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Что кроется за этими переменами, какие именно услуги подорожают и насколько? И почему, несмотря на рост тарифов, у некоторых горожан появится больше шансов для экономии? Корреспондент "РГ" искал ответы на эти и другие вопросы.





Бросок через ведро



Итак, с 1 января в столице уже по традиции выросли тарифы именно на жилищные услуги - речь про содержание жилья и капитальный ремонт, а также социальный найм. Последний касается тех, кто живет не в приватизированных квартирах, а в принадлежащем городу жилье. Они теперь будут платить по 31,97 рубля вместо 29,06 с квадратного метра, если дом находится внутри ТТК, и 29,06 рубля вместо 26,42, если многоэтажка расположена за пределами Третьего транспортного кольца. Для льготников тарифы на порядок ниже - им начислят 12,19 с "квадрата" внутри ТТК и 9,46 за его пределами.



Но большинство горожан, конечно, интересуют другие тарифы, поскольку абсолютное большинство уже давно позаботилось о приватизации. И здесь кроме цифр меняется и логика одного из тарифов. Дело в том, что раньше москвичи платили за содержание жилья, которое включало в себя целый набор услуг от чистки мусоропровода до найма сантехников и электриков, которые в случае аварии придут вам на помощь. Скрывались в этой графе также вывоз и утилизация мусора, причем составляли приличную долю платежа. Например, жильцы многоэтажек с лифтами и мусоропроводами в прошлом году платили за содержание 31,89 рубля с каждого метра общей площади квартиры. И доля обращения с отходами в этой сумме составляла пятую часть, или 6,63 рубля с того же метра.



Готов биться об заклад, что вы только что узнали об этом впервые. Так ведь? Крайне мало кто из москвичей детально знает, что кроется в графе "Содержание жилья", а уж про то, что туда спрятана "мусорная" строка, обычно в курсе только специалисты. Теперь, впрочем, ситуация изменится. Вся страна еще три года назад вступила в мусорную реформу, и услуга обращения с ТКО из разряда жилищной перешла в коммунальную. Это значит, что тариф на нее устанавливают местные власти, а не жильцы на общих собраниях. Кроме того, теперь эта услуга отображается в платежках как отдельная строка.



Для жителей Подмосковья, например, это не новость, они живут так уже не первый год. А вот у Москвы была трехлетняя отсрочка, чтобы подготовиться к реформе, - огромный мегаполис производит много мусора, и с ходу переставить обращение с ним на новые рельсы было невозможно. Теперь же все готово - город выбрал единого оператора, который отвечает не только за вывоз мусора, но и за всю цепочку вплоть до его утилизации.



Для москвичей, впрочем, на практике ничего не меняется - мусор можно относить в те же контейнеры на те же площадки или отправлять в мусоропровод. Но платить мы теперь будем за обращение с ТКО отдельно - 7,27 рубля с "квадрата". Плюсуем сюда "похудевший" на эту услугу тариф на содержание жилья в 28,48 рубля и получаем общую сумму 35,75 рубля - именно столько с нас теперь возьмут за услуги управляющей компании и вывоз мусора вместе взятые. По крайней мере, так произойдет в многоэтажках, которыми управляет ГБУ "Жилищник", - таких в городе две трети. В остальных тариф на содержание с одобрения большинства жильцов может быть другой, обычно он выше. В домах бизнес-класса, например, содержание нередко обходится в сумму около 100 рублей с квадратного метра - за такие деньги люди получают мраморные подъезды, скоростные лифты, охрану и другие бытовые радости.



Если взять в руки калькулятор и посчитать, насколько же подорожает содержание жилья с вывозом мусора для большинства москвичей, то быстро поймем, что владельцы "двушки" площадью 50 кв. м заплатят вместо 1594 рублей 1787,5. Но нужно учитывать, что также вырос тариф и на капитальный ремонт - он в столице с 1 января стоит 20,99 с "квадрата" вместо 19,52. С учетом этого та самая "двушка" станет платить в месяц больше на 267 рублей. Количество проживающих роли не играет - услуги считают от квадратных метров. Но если предположить, что в нашей условной квартире живут три человека, то для каждого платежка вырастет на 89 рублей.





Вам тут скидочка положена



Больше для москвичей никакие коммунальные услуги не подорожали. То есть за воду, тепло, газ и прочие ресурсы мы продолжим платить, как раньше. Это же правило распространяется на многочисленные льготы и субсидии, которые положены москвичами. Льготами по оплате ЖКУ в Москве пользуется в общей сложности более 50 категорий горожан - это порядка 3,5 миллиона человек, или почти каждый третий житель. Кроме того, 865 тысяч человек получают субсидии на оплату коммуналки, рассказали в городском центре жилищных субсидий.



И если со льготами все более-менее понятно - они положены пенсионерам, ветеранам, семьям с инвалидами и другим льготникам, то с субсидиями ситуация другая. Получать их могут люди независимо от социального статуса, основное условие - расходы на коммуналку должны превышать 10% от совокупного дохода семьи. То есть если в вашей семье в месяц выходит 70 тысяч рублей доходов, а платежка требует отдать коммунальщикам 8 тысяч, то город выплатит вам компенсацию. В центре субсидий подсчитали, что более 80% их получателей - пенсионеры. Но помимо них есть студенты, безработные, одинокие матери, многодетные семьи и другие. Средний размер субсидии на семью в столице составил почти 2,7 тысячи рублей в месяц.



Поскольку тарифы выросли, вырастут и общие расходы москвичей на коммуналку, а значит, право на субсидии могут получить те, кто раньше на них не мог рассчитывать. Особенно если за последнее время ваши доходы не выросли, а то и упали. Сориентироваться кому что положено поможет наша инфографика - в ней указан максимальный доход семьи, дающий право на субсидии. И если еще месяц назад у одинокого москвича месячный бюджет не должен был превышать 50 778 рублей, то теперь эта сумма выросла до 52 538. Так что если ваша зарплата, например, 51 тысяча, а расходы на коммуналку превышают 5100, собирайте документы - и вам помогут. Полный список документов для оформления выплат можно увидеть на сайте городского центра жилищных субсидий Москвы.







Александр Мелешенко



