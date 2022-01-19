Иран обсуждает с Россией строительство новых блоков АЭС в Бушере

По словам представителя ОАЭИ, проект соответствует плану Ирана вырабатывать по меньшей мере десять тысяч мегаватт электричества посредством использования атомной энергии.
"Мы ожидаем обмен делегациями в ближайшем будущем, чтобы осуществить новые проекты", — приводит телеканал слова Камалванди.
Согласно представителю организации, один из запланированных проектов с Россией в области атомной энергетики обойдется Ирану в примерно пять миллиардов долларов.
Уже несколько лет два государства работают над крупнейшем проектом в развитии атомной энергетики — сооружением энергоблоков АЭС "Бушер". Первый блок атомной станции, достроенный с участием России, подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566576/