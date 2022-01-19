Иран обсуждает с Россией строительство новых блоков АЭС в Бушере

Иран ведет переговоры с Россией о строительстве новых блоков АЭС в Бушере, передает телеканал Press TV со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камалванди.



По словам представителя ОАЭИ, проект соответствует плану Ирана вырабатывать по меньшей мере десять тысяч мегаватт электричества посредством использования атомной энергии.



"Мы ожидаем обмен делегациями в ближайшем будущем, чтобы осуществить новые проекты", — приводит телеканал слова Камалванди.



Согласно представителю организации, один из запланированных проектов с Россией в области атомной энергетики обойдется Ирану в примерно пять миллиардов долларов.



Уже несколько лет два государства работают над крупнейшем проектом в развитии атомной энергетики — сооружением энергоблоков АЭС "Бушер". Первый блок атомной станции, достроенный с участием России, подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока.

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