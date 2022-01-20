Reuters: Украине хватит газа на неделю в случае военного конфликта с Россией

Украина сможет обеспечивать население и важные инфраструктурные объекты газом 5–7 дней при военном конфликте с Россией, сообщили источники Reuters. Это произойдет, если будет прекращен транзит газа или если будут разрушены транзитные газопроводы.



Срок зависит от погодных и других условий. По информации агентства, его можно продлить только на несколько дней за счет прекращения подачи газа промышленности. Reuters отмечает, что возможен вариант импорта до 40 млн кубометров газа в сутки, однако в Европе нет свободных ресурсов. Как пишет агентство, ограничение поставок повлечет проблемы с выработкой электроэнергии.



Reuters также отмечает зависимость Украины от импорта бензина и дизеля. Почти 50% бензина приходится на поставки из Белоруссии. 30% поставок дизельного топлива, который важен для вооруженных сил, приходится на Россию.



По информации Reuters, ранее сотрудники Госдепартамента США в связи с риском нападения России на Украину провели переговоры с представителями нескольких международных энергетических компаний. Представители американской администрации интересовались, чем можно было бы компенсировать поставки российского газа в Европу в случае конфликта. Компании сообщили Госдепу, что для того, чтобы покрыть поставки из России, ресурсов недостаточно. Источники Bloomberg утверждают, что Белый дом ведет переговоры с Катаром по этому вопросу.

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