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«Росатом» создаст новую компанию для зарубежных проектов

Российские компании
«Нефть России», 22.01.22, Москва, 10:01    «Росатом» решил создать новую компанию для продвижения на мировом рынке атомных технологий. Госкорпорация усиливает международное подразделение на фоне энергоперехода и планов по строительству объектов безуглеродной генерации
 
«Росатом» решил создать новую компанию для продвижения на мировом рынке реакторов различной мощности. Об этом РБК рассказал представитель госкорпорации. По его словам, названия у новой компании пока нет. Ее планируется создать на базе «Русатом Оверсиз» до конца первого квартала 2022 года. Генеральным директором новой компании будет назначен Андрей Рождествин, занимающий в настоящий момент должность регионального вице-президента по Западной Европе в «Русатом — Международная сеть».
 
Основной задачей «Русатом Оверсиз» был рост зарубежного портфеля заказов у предприятий госкорпорации и сохранение лидирующих позиций России на глобальном атомном рынке. Зарубежная выручка «Росатома» за последние десять лет выросла вдвое и по итогам 2021 года может составить не менее $8,4 млрд, говорил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия 24». Портфель зарубежных заказов на десять лет составлял по итогам 2020 года $138,3 млрд — 35 энергоблоков в 12 странах.
 
По собственным данным, «Росатом» контролирует свыше 70% мирового рынка экспорта АЭС. Но с учетом масштабных планов по сооружению новых объектов безуглеродной генерации в мире в рамках глобального энергоперехода необходима дополнительная концентрация усилий «Росатома» на продвижении ядерных технологий, говорит его представитель. Пока у госкорпорации есть контракты за рубежом только на сооружение АЭС большой мощности, но, по словам вице-премьера Александра Новака, станции малой мощности могут занять до 20–25% в портфеле заказов «Росатома» на мировом рынке.
 
В свою очередь, у «Русатом Оверсиз» останется проект исследовательского ядерного центра в Боливии, а также несколько центров ядерной медицины в России, проект строительства первой атомной станции малой мощности в Якутии. Кроме этого, компания займется развитием водородной энергетики. В своей стратегии «Росатом» ориентируется на проекты производства, транспортировки, хранения и потребления водорода. Известно о проекте «Росатома» по производству «зеленого» водорода для НПЗ ЛУКОЙЛа в Румынии и «голубого» водорода на Сахалине совместно с французской Air Liquide.
 

Признают ли атомную энергию «зеленой»
 
Около 80% стран в мире взяли на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности. Однако большинство стран пока не считают атомную генерацию экологичным источником энергии. Еврокомиссия 1 января направила членам Евросоюза проект постановления, в котором предложила признать «зелеными» атомную энергию и газ (с некоторыми оговорками). Инвестиции в АЭС она предлагает считать соответствующими экологическим требованиям, если они обеспечивают захоронение радиоактивных отходов, а их строительство было одобрено до 2045 года. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ждет, что на фоне стремления стран к сокращению выбросов использование атомной энергии увеличится в два раза к 2050 году.
 

Если «Росатом» решил переформатировать свое зарубежное подразделение, то, видимо, ради соответствия запросам клиентов, учитывая возрастание конкуренции на рынке, считает глава «АтомИнфо» Александр Уваров. По его словам, госкорпорации сейчас особенно важно сохранить свои лидирующие позиции и устранить задержки в переговорах с рядом государств. Например, пока еще не подписан контракт на сооружение АЭС с Узбекистаном, соглашение между странами заключено в 2018 году.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566578/
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«Росатом» создаст новую компанию для зарубежных проектов

«Нефть России», 22.01.22, Москва, 10:01   «Росатом» решил создать новую компанию для продвижения на мировом рынке атомных технологий. Госкорпорация усиливает международное подразделение на фоне энергоперехода и планов по строительству объектов безуглеродной генерации
 
«Росатом» решил создать новую компанию для продвижения на мировом рынке реакторов различной мощности. Об этом РБК рассказал представитель госкорпорации. По его словам, названия у новой компании пока нет. Ее планируется создать на базе «Русатом Оверсиз» до конца первого квартала 2022 года. Генеральным директором новой компании будет назначен Андрей Рождествин, занимающий в настоящий момент должность регионального вице-президента по Западной Европе в «Русатом — Международная сеть».
 
Основной задачей «Русатом Оверсиз» был рост зарубежного портфеля заказов у предприятий госкорпорации и сохранение лидирующих позиций России на глобальном атомном рынке. Зарубежная выручка «Росатома» за последние десять лет выросла вдвое и по итогам 2021 года может составить не менее $8,4 млрд, говорил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия 24». Портфель зарубежных заказов на десять лет составлял по итогам 2020 года $138,3 млрд — 35 энергоблоков в 12 странах.
 
По собственным данным, «Росатом» контролирует свыше 70% мирового рынка экспорта АЭС. Но с учетом масштабных планов по сооружению новых объектов безуглеродной генерации в мире в рамках глобального энергоперехода необходима дополнительная концентрация усилий «Росатома» на продвижении ядерных технологий, говорит его представитель. Пока у госкорпорации есть контракты за рубежом только на сооружение АЭС большой мощности, но, по словам вице-премьера Александра Новака, станции малой мощности могут занять до 20–25% в портфеле заказов «Росатома» на мировом рынке.
 
В свою очередь, у «Русатом Оверсиз» останется проект исследовательского ядерного центра в Боливии, а также несколько центров ядерной медицины в России, проект строительства первой атомной станции малой мощности в Якутии. Кроме этого, компания займется развитием водородной энергетики. В своей стратегии «Росатом» ориентируется на проекты производства, транспортировки, хранения и потребления водорода. Известно о проекте «Росатома» по производству «зеленого» водорода для НПЗ ЛУКОЙЛа в Румынии и «голубого» водорода на Сахалине совместно с французской Air Liquide.
 

Признают ли атомную энергию «зеленой»
 
Около 80% стран в мире взяли на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности. Однако большинство стран пока не считают атомную генерацию экологичным источником энергии. Еврокомиссия 1 января направила членам Евросоюза проект постановления, в котором предложила признать «зелеными» атомную энергию и газ (с некоторыми оговорками). Инвестиции в АЭС она предлагает считать соответствующими экологическим требованиям, если они обеспечивают захоронение радиоактивных отходов, а их строительство было одобрено до 2045 года. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ждет, что на фоне стремления стран к сокращению выбросов использование атомной энергии увеличится в два раза к 2050 году.
 

Если «Росатом» решил переформатировать свое зарубежное подразделение, то, видимо, ради соответствия запросам клиентов, учитывая возрастание конкуренции на рынке, считает глава «АтомИнфо» Александр Уваров. По его словам, госкорпорации сейчас особенно важно сохранить свои лидирующие позиции и устранить задержки в переговорах с рядом государств. Например, пока еще не подписан контракт на сооружение АЭС с Узбекистаном, соглашение между странами заключено в 2018 году.
 


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