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S&P 500 и NASDAQ показали худшую динамику за неделю с начала пандемии

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 22.01.22, Москва, 10:25    Американские индексы S&P 500 и NASDAQ упали на 5,7% и 7,55% за неделю. Динамика стала худшей с марта 2020 года, передает Reuters. Dow Jones за неделю потерял 5,1%.
 
Американские индексы по итогам торгов пятницы:
 
* NASDAQ — 13 768,92 пункта (-2,72% за день);
* S&P 500 — 4397,94 (-1,89%);
* Dow Jones — 34 265,37 (-1,3%).
 
На S&P 500 и NASDAQ оказало влияние падение акций Netflix почти на 22% на фоне публикации отчетности за четвертый квартал и весь 2021 год. Инвесторов разочаровало замедление роста числа новых пользователей сервиса. Кроме того, на американские индексы влияет ожидание заседания ФРС на следующей неделе, на котором может быть ужесточена денежно-кредитная политика.
 
Российский фондовый рынок также завершил пятницу и неделю падением. За неделю индексы Мосбиржи и РТС снизились на 4,4-5,7%, доллар подорожал на 1,08 руб. Это произошло под давлением негативной динамики внешних площадок и нефти.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566579/
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S&P 500 и NASDAQ показали худшую динамику за неделю с начала пандемии

«Нефть России», 22.01.22, Москва, 10:25   Американские индексы S&P 500 и NASDAQ упали на 5,7% и 7,55% за неделю. Динамика стала худшей с марта 2020 года, передает Reuters. Dow Jones за неделю потерял 5,1%.
 
Американские индексы по итогам торгов пятницы:
 
* NASDAQ — 13 768,92 пункта (-2,72% за день);
* S&P 500 — 4397,94 (-1,89%);
* Dow Jones — 34 265,37 (-1,3%).
 
На S&P 500 и NASDAQ оказало влияние падение акций Netflix почти на 22% на фоне публикации отчетности за четвертый квартал и весь 2021 год. Инвесторов разочаровало замедление роста числа новых пользователей сервиса. Кроме того, на американские индексы влияет ожидание заседания ФРС на следующей неделе, на котором может быть ужесточена денежно-кредитная политика.
 
Российский фондовый рынок также завершил пятницу и неделю падением. За неделю индексы Мосбиржи и РТС снизились на 4,4-5,7%, доллар подорожал на 1,08 руб. Это произошло под давлением негативной динамики внешних площадок и нефти.
 


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