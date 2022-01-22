S&P 500 и NASDAQ показали худшую динамику за неделю с начала пандемии

Американские индексы S&P 500 и NASDAQ упали на 5,7% и 7,55% за неделю. Динамика стала худшей с марта 2020 года, передает Reuters. Dow Jones за неделю потерял 5,1%.



Американские индексы по итогам торгов пятницы:



* NASDAQ — 13 768,92 пункта (-2,72% за день);

* S&P 500 — 4397,94 (-1,89%);

* Dow Jones — 34 265,37 (-1,3%).



На S&P 500 и NASDAQ оказало влияние падение акций Netflix почти на 22% на фоне публикации отчетности за четвертый квартал и весь 2021 год. Инвесторов разочаровало замедление роста числа новых пользователей сервиса. Кроме того, на американские индексы влияет ожидание заседания ФРС на следующей неделе, на котором может быть ужесточена денежно-кредитная политика.



Российский фондовый рынок также завершил пятницу и неделю падением. За неделю индексы Мосбиржи и РТС снизились на 4,4-5,7%, доллар подорожал на 1,08 руб. Это произошло под давлением негативной динамики внешних площадок и нефти.

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