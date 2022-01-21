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Китай опубликовал план по стимулированию "зеленого" потребления

Экология
«Нефть России», 22.01.22, Москва, 10:33    Китай в пятницу опубликовал план действий по продвижению "зеленого" потребления в ключевых областях, что представляет собой последний шаг страны для осуществления целей по достижению пика выбросов углерода и углеродной нейтральности.
 
В документе, который был совместно разработан Государственным комитетом по развитию и реформам КНР и другими 6 правительственными ведомствами, говорится, что к 2025 году концепция "зеленого" потребления укоренится в сознании людей, роскошь и расточительство будут эффективно контролироваться, и значительно увеличится доля рынка экологичных и низкоуглеродных продуктов.
 
В плане выдвинут ряд мер, охватывающих различные основные области, включая продукты питания, одежду, жилье, транспорт, туризм и электроэнергию.
 
Согласно документу, для поощрения "зеленого" жилищного строительства нужно включить требования относительно энергосбережения и охраны окружающей среды при осуществлении проектов реновации старого и ветхого жилого фонда в городах и поселках городского типа.
 
В сфере дружелюбного экологии транспорта будет активно продвигаться использование автомобилей на новых источниках энергии /НИЭ/, постепенно будут сняты ограничения на покупку автомобилей на НИЭ повсеместно, больше усилий будет направлено на строительство объектов вспомогательной инфраструктуры, таких как зарядные станции, а также будет расширяться применение автомобилей на НИЭ в сфере общественного транспорта.
 
В аспекте перехода на "зеленое" потребление электроэнергии, согласно документу, нужно выполнить требование об исключении из лимита на общий объем потребления энергии новых объемов возобновляемых источников энергии и использованной в качестве сырья энергии. Также следует ускорить рост доли "зеленой" электроэнергии в структуре потребления электроэнергии населением, подчеркивается в документе.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566580/
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Китай опубликовал план по стимулированию "зеленого" потребления

«Нефть России», 22.01.22, Москва, 10:33   Китай в пятницу опубликовал план действий по продвижению "зеленого" потребления в ключевых областях, что представляет собой последний шаг страны для осуществления целей по достижению пика выбросов углерода и углеродной нейтральности.
 
В документе, который был совместно разработан Государственным комитетом по развитию и реформам КНР и другими 6 правительственными ведомствами, говорится, что к 2025 году концепция "зеленого" потребления укоренится в сознании людей, роскошь и расточительство будут эффективно контролироваться, и значительно увеличится доля рынка экологичных и низкоуглеродных продуктов.
 
В плане выдвинут ряд мер, охватывающих различные основные области, включая продукты питания, одежду, жилье, транспорт, туризм и электроэнергию.
 
Согласно документу, для поощрения "зеленого" жилищного строительства нужно включить требования относительно энергосбережения и охраны окружающей среды при осуществлении проектов реновации старого и ветхого жилого фонда в городах и поселках городского типа.
 
В сфере дружелюбного экологии транспорта будет активно продвигаться использование автомобилей на новых источниках энергии /НИЭ/, постепенно будут сняты ограничения на покупку автомобилей на НИЭ повсеместно, больше усилий будет направлено на строительство объектов вспомогательной инфраструктуры, таких как зарядные станции, а также будет расширяться применение автомобилей на НИЭ в сфере общественного транспорта.
 
В аспекте перехода на "зеленое" потребление электроэнергии, согласно документу, нужно выполнить требование об исключении из лимита на общий объем потребления энергии новых объемов возобновляемых источников энергии и использованной в качестве сырья энергии. Также следует ускорить рост доли "зеленой" электроэнергии в структуре потребления электроэнергии населением, подчеркивается в документе.
 


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