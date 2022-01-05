Дуров: предложенный ЦБ запрет криптовалют уничтожит ряд отраслей экономики

Инициатива Центробанка о запрете криптовают в России приведет к оттоку из страны IT-специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики, считает основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, «ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты», потому что это затормозило бы развитие блокчейн-технологий в целом.



Господин Дуров заявил, что решения на базе распределенных реестров, использующих криптовалюты, «приходят на смену отживающим свой срок централизованным финансовым системам второй половины XX века». «Соседи России, от Украины до Узбекистана, вслед за развитыми странами принимают прогрессивные законы в сфере блокчейна. Эти государства не хотят остаться на обочине технологического и экономического прогресса»,— написал он в Telegram.



Павел Дуров отметил, что Россия сейчас остается в лидерах по количеству специалистов блокчейн-индустрии. Он считает, что «вдумчивое регулирование» поможет стране стать одним из крупных игроков новой экономики. «Рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере»,— убежден господин Дуров.



На этой неделе ЦБ выступил за запрет в России выпуска криптовалют, а также их использование в качестве инвестиций. По мнению регулятора, криптоизация ведет к «подрыву денежного обращения и утраты суверенитета национальной валюты», а также оборачивается высокими инвестиционными рисками для граждан. Агентство Bloomberg писало, что ФСБ убедила ЦБ выступить против криптовалют, чтобы лишить оппозицию финансирования. В Госдуме допустили введение регулирования криптовалют до конца текущего года.

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