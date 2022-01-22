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Высота снежного покрова в Москве достигла максимальных за зиму 45 см

Москва
«Нефть России», 22.01.22, Москва, 11:41    Сугробы в столице за сутки подросли с 38 до 45 см, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в субботу.
 
Как рассказал представитель метеобюро, это пока максимум для нынешней зимы в Москве. Данные получены в 9:00 с главной метеостанции города на ВДНХ.
 
По информации синоптиков, высота снежного покрова в Москве на 80% превысила климатическую норму января (25 см).
 
Синоптики прогнозируют, что снегопад в столице продолжится в субботу, сугробы местами подрастут до полуметра. Температура воздуха не поднимется выше минус 2 градусов.
 
Заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил журналистам 18 января, что с начала зимнего периода в Москве выпало почти 120 см снега - около 80% годовой климатической нормы (150 см).Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566583/
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Высота снежного покрова в Москве достигла максимальных за зиму 45 см

«Нефть России», 22.01.22, Москва, 11:41   Сугробы в столице за сутки подросли с 38 до 45 см, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в субботу.
 
Как рассказал представитель метеобюро, это пока максимум для нынешней зимы в Москве. Данные получены в 9:00 с главной метеостанции города на ВДНХ.
 
По информации синоптиков, высота снежного покрова в Москве на 80% превысила климатическую норму января (25 см).
 
Синоптики прогнозируют, что снегопад в столице продолжится в субботу, сугробы местами подрастут до полуметра. Температура воздуха не поднимется выше минус 2 градусов.
 
Заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил журналистам 18 января, что с начала зимнего периода в Москве выпало почти 120 см снега - около 80% годовой климатической нормы (150 см).
 


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