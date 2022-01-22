Биткоин обвалился на 9% и обновил минимум с июля 2021 года

Стоимость первой криптовалюты опускалась до $35,1 тыс. Крупнейшие по капитализации альткоины потеряли от 14% до 27% за прошедшие сутки



Утром 22 января курс биткоина обновил минимум с 24 июля 2021 года на отметке в $35,1 тыс. По состоянию на 10:50 мск первая криптовалюта торгуется на уровне в $35,4 тыс., за прошедшие сутки она подешевела на 9%. Рыночная капитализация актива опустилась до $674 млрд, объем торгов составляет $35 млрд, по данным CoinGecko.



Цена биткоина начала резко снижаться вечером 20 января после того, как ее курс превысил $43,5 тыс. С исторического максимума в $69 тыс., который был установлен 10 ноября, криптовалюта подешевела на 48%.



Снижение рынка криптовалют могло начаться после снижения индекса S&P 500, который по результатам торговой сессии 20 января опустился на 1%, а 21 января продолжил снижение на 2%. Ранее аналитическая компания Arcane Research сообщила, что корреляция курса биткоина и индекса S&P 500 достигла рекордной отметки с октября 2020 года.



Крупнейшие по капитализации альткоины резко подешевели за прошедшие сутки. Цена Ethereum снизилась на 14%, до $2,4 тыс., курс Binance Coin упал на 14%, до $353. Из топ-10 криптовалют сильнее других пострадала Luna — она потеряла 27% от цены и торгуется на уровне в $57.



В четверг, 20 января Банк России выпустил для общественных обсуждений доклад, в котором предложил запретить на территории страны выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также на организацию этих операций. Регулятор также считает необходимым запретить майнинг цифровых активов и начать мониторить вложения россиян в криптовалюту на зарубежных торговых платформах.



Перед публикацией доклада ЦБ агентство Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника сообщило, что глава Банка России Эльвира Набиуллина согласилась поддержать полный запрет криптовалют на территории страны под влиянием Федеральной службы безопасности. По словам источников, ФСБ настаивает на полном запрете криптовалют в России, чтобы исключить возможность приема пожертвований нежелательными организациями и СМИ, которые были включены в реестр иностранных агентов. В ЦБ опровергли это утверждение и сообщили, что регулятор изначально занимал скептическую позицию в отношении криптовалют.



Михаил Теткин

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