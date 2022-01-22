В Роскосмосе заявили, что отказ в визе космонавту Чубу угрожает его безопасности на МКС

Безопасность пребывания российского космонавта Николая Чуба на МКС во время планируемого в 2023 году полета поставлена под вопрос из-за отказа США в выдаче ему визы. Об этом в субботу сообщили журналистам в Роскосмосе.



"Возникшая ситуация ставит под вопрос саму безопасность пребывания российского космонавта на МКС и безопасность американского сегмента станции в связи с неподготовленностью российского космонавта в случае нештатной ситуации", - отметили в Роскосмосе.



Как уточнили в госкорпорации, неподготовленный экипаж в космос никто отправлять не будет. "Соответственно, возникает вопрос как минимум с изменением графика тренировок Николая Чуба к предстоящему на весну 2023 года полету", - добавили в Роскосмосе, подчеркнув, что даже в случае оперативного решения вопроса с визой программу подготовки придется пересматривать.

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