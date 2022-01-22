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NBC: Россия предложила Ирану временную «ядерную сделку»

Политика
«Нефть России», 22.01.22, Москва, 15:11    Россия обсуждала с Ираном условия ограничения иранской ядерной программы в обмен на частичную отмену санкций, сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников и другие источники. Такое соглашение предваряло бы собой полное восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, так называемой «ядерной сделки»). Пока что Иран отклонил предложение России.
 
США в курсе российских предложений, но дистанцируются от них, отмечают источники телеканала. Высокопоставленный чиновник администрации президента США сказал NBC, что «на этом этапе мы уверены, что серьезных обсуждений какого-либо временного механизма не ведется». При этом источники отмечают, что если Иран согласится на временную сделку по предложению России, то США и другие участники переговоров по СВПД будут позиционировать это как первый шаг к восстановлению соглашения 2015 года.
 
Представитель постоянного представительства Ирана при ООН сообщил NBC, что Тегеран не желает участвовать в каком бы то ни было временном соглашении, и не стал комментировать информацию о предложении России.
 
Отметим, что на этой неделе состоялся первый визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Москву. Иранский президент встретился с российским коллегой Владимиром Путиным и выступал перед депутатами Госдумы. Министерская делегация Ирана встретилась с российскими коллегами и, по сообщению иранской стороны, договорились с неназванными российскими компаниями о разработке газовых и нефтяных месторождений и строительстве нефтеперерабатывающих заводов.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566587/
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NBC: Россия предложила Ирану временную «ядерную сделку»

«Нефть России», 22.01.22, Москва, 15:11   Россия обсуждала с Ираном условия ограничения иранской ядерной программы в обмен на частичную отмену санкций, сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников и другие источники. Такое соглашение предваряло бы собой полное восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, так называемой «ядерной сделки»). Пока что Иран отклонил предложение России.
 
США в курсе российских предложений, но дистанцируются от них, отмечают источники телеканала. Высокопоставленный чиновник администрации президента США сказал NBC, что «на этом этапе мы уверены, что серьезных обсуждений какого-либо временного механизма не ведется». При этом источники отмечают, что если Иран согласится на временную сделку по предложению России, то США и другие участники переговоров по СВПД будут позиционировать это как первый шаг к восстановлению соглашения 2015 года.
 
Представитель постоянного представительства Ирана при ООН сообщил NBC, что Тегеран не желает участвовать в каком бы то ни было временном соглашении, и не стал комментировать информацию о предложении России.
 
Отметим, что на этой неделе состоялся первый визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Москву. Иранский президент встретился с российским коллегой Владимиром Путиным и выступал перед депутатами Госдумы. Министерская делегация Ирана встретилась с российскими коллегами и, по сообщению иранской стороны, договорились с неназванными российскими компаниями о разработке газовых и нефтяных месторождений и строительстве нефтеперерабатывающих заводов.
 


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