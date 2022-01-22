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Минфин рассчитывает, что законопроект о корректировке демпфера примут в текущую сессию

Законодательство
«Нефть России», 22.01.22, Москва, 17:12    Как сообщили в ведомстве, конкретные параметры поправок топливного демпфера находятся на стадии обсуждения
 
Министерство финансов РФ рассчитывает, что законопроект о корректировке топливного демпфера будет принят в весеннюю парламентскую сессию. Об этом сообщил ТАСС статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
 
"В весеннюю сессию мы планируем, что такие изменения будут приняты, если правительством будут одобрены наши совместные предложения с Минэнерго по корректировке демпфера", - сказал собеседник агентства.
 
Он уточнил, что планируемая дата индексация условной цены топлива - 1 июля, а параметры поправок находятся на стадии обсуждения. "Дата: это скорее всего будет 1 июля, а конкретные параметры мы обсуждаем с Минэнерго", - отметил Сазанов.
 
В ходе рабочего визита в Екатеринбург заместители глав Минпромторга и Минфина посетили Северский трубный завод, объекты Унивесиады-2023 и другие производства ТМК и группы "Синара".
 

О демпфере
 
В настоящий момент топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.
 
С 1 мая начал работать уже скорректированный демпферный механизм. Если корректировка демпфера не поможет стабилизировать ситуацию на рынке, Министерство энергетики РФ может применить запрет экспорта бензина, а также заключить с нефтяными компаниями новые топливные соглашения по ценам на АЗС.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566588/
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Минфин рассчитывает, что законопроект о корректировке демпфера примут в текущую сессию

«Нефть России», 22.01.22, Москва, 17:12   Как сообщили в ведомстве, конкретные параметры поправок топливного демпфера находятся на стадии обсуждения
 
Министерство финансов РФ рассчитывает, что законопроект о корректировке топливного демпфера будет принят в весеннюю парламентскую сессию. Об этом сообщил ТАСС статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
 
"В весеннюю сессию мы планируем, что такие изменения будут приняты, если правительством будут одобрены наши совместные предложения с Минэнерго по корректировке демпфера", - сказал собеседник агентства.
 
Он уточнил, что планируемая дата индексация условной цены топлива - 1 июля, а параметры поправок находятся на стадии обсуждения. "Дата: это скорее всего будет 1 июля, а конкретные параметры мы обсуждаем с Минэнерго", - отметил Сазанов.
 
В ходе рабочего визита в Екатеринбург заместители глав Минпромторга и Минфина посетили Северский трубный завод, объекты Унивесиады-2023 и другие производства ТМК и группы "Синара".
 

О демпфере
 
В настоящий момент топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.
 
С 1 мая начал работать уже скорректированный демпферный механизм. Если корректировка демпфера не поможет стабилизировать ситуацию на рынке, Министерство энергетики РФ может применить запрет экспорта бензина, а также заключить с нефтяными компаниями новые топливные соглашения по ценам на АЗС.
 


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