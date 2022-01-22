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Баварский премьер выступил против усиления санкций в отношении «Северного потока-2»

Газопроводы
«Нефть России», 22.01.22, Москва, 17:14    Премьер Баварии Маркус Зёдер (лидер партии «Христианско-социальный союз») заявил, что закрытие проекта «Северный поток-2» или вообще прекращение всех поставок газа из России коснулось бы и Германии. Он выступил против ужесточения санкций, в том числе отключения России от SWIFT.
 
«Никто не может хотеть войны в Европе. При этом должны уважаться территориальная целостность и независимость Украины в соответствии с международным правом. Но постоянные новые угрозы и все более жесткие санкции против России не могут быть решением. С одной стороны, потому что санкции уже давно малоэффективны, а с другой стороны, потому что эти новые санкции зачастую повредили бы нам аналогичным образом. Например, исключение России из финансовой системы SWIFT. Закрытие балтийского газопровода "Северный поток-2" или вообще прекращение всех поставок газа из России коснулось бы и нашей страны»,— заявил господин Зёдер газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод «РИА Новости»).
 
Премьер Баварии напомнил, что даже в самый разгар холодной войны энергетическая связь между Советским Союзом и Германией не вызывала сомнений. Маркус Зёдер отметил, что «Россия — это сложный партнер, но не враг Европе», а большинство немцев хотели бы стабильных и мирных отношений с Москвой. «На мой взгляд, ясно одно: расширение НАТО на восток применительно к Украине еще долго не будет стоять на повестке дня»,— также высказался господин Зёдер.
 
В ноябре 2021 года Германия приостановила процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода. Немецкий регулятор заявил, что решение о сертификации будет принято не раньше второй половины 2022 года. В этом году вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ не будет платить компенсацию в случае неодобрения «Северного потока-2».
 
Глава МИД Германии Анналена Бербок говорила, что использование энергетики в качестве оружия будет иметь последствия, это затронет в том числе «Северный поток-2».Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566589/
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Баварский премьер выступил против усиления санкций в отношении «Северного потока-2»

«Нефть России», 22.01.22, Москва, 17:14   Премьер Баварии Маркус Зёдер (лидер партии «Христианско-социальный союз») заявил, что закрытие проекта «Северный поток-2» или вообще прекращение всех поставок газа из России коснулось бы и Германии. Он выступил против ужесточения санкций, в том числе отключения России от SWIFT.
 
«Никто не может хотеть войны в Европе. При этом должны уважаться территориальная целостность и независимость Украины в соответствии с международным правом. Но постоянные новые угрозы и все более жесткие санкции против России не могут быть решением. С одной стороны, потому что санкции уже давно малоэффективны, а с другой стороны, потому что эти новые санкции зачастую повредили бы нам аналогичным образом. Например, исключение России из финансовой системы SWIFT. Закрытие балтийского газопровода "Северный поток-2" или вообще прекращение всех поставок газа из России коснулось бы и нашей страны»,— заявил господин Зёдер газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод «РИА Новости»).
 
Премьер Баварии напомнил, что даже в самый разгар холодной войны энергетическая связь между Советским Союзом и Германией не вызывала сомнений. Маркус Зёдер отметил, что «Россия — это сложный партнер, но не враг Европе», а большинство немцев хотели бы стабильных и мирных отношений с Москвой. «На мой взгляд, ясно одно: расширение НАТО на восток применительно к Украине еще долго не будет стоять на повестке дня»,— также высказался господин Зёдер.
 
В ноябре 2021 года Германия приостановила процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода. Немецкий регулятор заявил, что решение о сертификации будет принято не раньше второй половины 2022 года. В этом году вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ не будет платить компенсацию в случае неодобрения «Северного потока-2».
 
Глава МИД Германии Анналена Бербок говорила, что использование энергетики в качестве оружия будет иметь последствия, это затронет в том числе «Северный поток-2».
 


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