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Bloomberg: Си Цзиньпин мог попросить Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады

Политика
«Нефть России», 22.01.22, Москва, 17:15    Председатель КНР Си Цзиньпин опасается, что возможное вторжение России на Украину «втянет Китай в дипломатический конфликт». Во время недавнего разговора с Владимиром Путиным Си Цзиньпин мог попросить его не вторгаться на Украину во время Олимпийских игр в Пекине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.
 
Как пишет Bloomberg, председатель КНР не хочет, чтобы «Путин затмил важный для Китая момент, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой». Китайский МИД на брифинге 14 января напомнил, что все страны обязаны соблюдать резолюцию ООН об олимпийском перемирии, действующем за семь дней до начала Олимпийских игр и семь дней по окончании Паралимпийских игр. В 2022 году это временной промежуток с 28 января по 20 марта.
 
Другие два источника Bloomberg утверждают, что Россия «вряд ли начнет полномасштабное наступление», но вместо этого российские власти могут пойти на «более ограниченное вторжение» на Украину в середине февраля. Параллельно этому могут проводиться другие «попытки дестабилизировать Украину», в том числе кибератаки, добавили собеседники агентства.
 
Bloomberg напоминает, что военный конфликт в Грузии в 2008 году начался в день церемонии открытия летних Игр в Пекине (1 августа 2008 года). Кроме того, через несколько дней после церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи (23 февраля 2014 года) «российские войска начали операцию по аннексии Крыма», пишет агентство.
 
Владимир Путин планирует приехать в Пекин 4 февраля на открытие Игр, а также провести в этот день саммит с Си Цзиньпином.
 
США с осени 2021 года предупреждают союзников о якобы готовящемся российском вторжении на Украину. Источники The New York Times говорили, что погодные условия на Украине исключают наступление РФ до начала февраля. Джо Байден сказал, что любое пересечение российскими войсками границ Украины будет считаться вторжением и послужит причиной для новых антироссийских санкций. В Госдепе рассматривают другие сценарии развития ситуации, в том числе «гибридные атаки» со стороны России. На этом фоне сенаторы США предложили заключать соглашения с Украиной о поставках ей вооружений по ленд-лизу.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566590/
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Bloomberg: Си Цзиньпин мог попросить Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады

«Нефть России», 22.01.22, Москва, 17:15   Председатель КНР Си Цзиньпин опасается, что возможное вторжение России на Украину «втянет Китай в дипломатический конфликт». Во время недавнего разговора с Владимиром Путиным Си Цзиньпин мог попросить его не вторгаться на Украину во время Олимпийских игр в Пекине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.
 
Как пишет Bloomberg, председатель КНР не хочет, чтобы «Путин затмил важный для Китая момент, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой». Китайский МИД на брифинге 14 января напомнил, что все страны обязаны соблюдать резолюцию ООН об олимпийском перемирии, действующем за семь дней до начала Олимпийских игр и семь дней по окончании Паралимпийских игр. В 2022 году это временной промежуток с 28 января по 20 марта.
 
Другие два источника Bloomberg утверждают, что Россия «вряд ли начнет полномасштабное наступление», но вместо этого российские власти могут пойти на «более ограниченное вторжение» на Украину в середине февраля. Параллельно этому могут проводиться другие «попытки дестабилизировать Украину», в том числе кибератаки, добавили собеседники агентства.
 
Bloomberg напоминает, что военный конфликт в Грузии в 2008 году начался в день церемонии открытия летних Игр в Пекине (1 августа 2008 года). Кроме того, через несколько дней после церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи (23 февраля 2014 года) «российские войска начали операцию по аннексии Крыма», пишет агентство.
 
Владимир Путин планирует приехать в Пекин 4 февраля на открытие Игр, а также провести в этот день саммит с Си Цзиньпином.
 
США с осени 2021 года предупреждают союзников о якобы готовящемся российском вторжении на Украину. Источники The New York Times говорили, что погодные условия на Украине исключают наступление РФ до начала февраля. Джо Байден сказал, что любое пересечение российскими войсками границ Украины будет считаться вторжением и послужит причиной для новых антироссийских санкций. В Госдепе рассматривают другие сценарии развития ситуации, в том числе «гибридные атаки» со стороны России. На этом фоне сенаторы США предложили заключать соглашения с Украиной о поставках ей вооружений по ленд-лизу.
 


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